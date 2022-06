Οικονομία

“Turkaegean” - Γεωργιάδης: Ζητώ συγγνώμη, θα κάνω τα πάντα για να το αποτρέψω

Συγγνώμη ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την υπόθεση του εμπορικού σήματος «Turkaegean». Ποιες κινήσεις θα γίνουν από την Ελλάδα.



«Λυπούμαι πάρα πολύ για αυτό που συνέβη, ζητώ συγγνώμη από όσους στεναχώρησα για το ότι συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά δεν είχα καμία απολύτως ενημέρωση, το έμαθα αφού είχε συμβεί» τόνισε μιλώντας σχετικά με το ζήτημα του εμπορικού σήματος «Turkaegean» ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91.6 και 105,8.

«Το θέμα του "Turkaegean" είναι πολύ πιο μπλεγμένο θέμα και δεν θα ήθελα εύκολα να τοποθετηθώ γιατί έχω διατάξει και μια ΕΔΕ και σέβομαι τις διαδικασίες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες ευθύνες του υπουργείου Ανάπτυξης» πρόσθεσε ο υπουργός και διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες που δικαιούται προκειμένου να καταργηθεί η κατοχύρωση. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι ένα εμπορικό ζήτημα και δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Μάλιστα, σημείωσε ότι 25 χρόνια τώρα η Τουρκία διαφημίζει με καταχωρήσεις στον τουρκικό και διεθνή τύπο το τουρκικό Αιγαίο. «Το καινούριο είναι ότι brand-αρε το σήμα "Turkaegean". Κακώς. Δεν λέω καλώς. Το ξεκαθαρίζω και θα κάνω τα πάντα για να το αποτρέψω. Εγώ προσωπικά ή ο γενικός μου γραμματέας, έστω ένας διευθυντής του υπ. Ανάπτυξης δυστυχώς δεν ενημερώθηκε από τον ένα και μοναδικό υπάλληλο που έλαβε το σήμα» ανέφερε. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, σε λίγες μέρες θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ και τα αποτελέσματά της, είπε θα γίνουν γνωστά στον ελληνικό λαό.

Σε σχέση με την δριμεία κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στον υπουργό Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε «κατηγορούμαι από τον κ. Τσίπρα γιατί ένας υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης της Επιτροπής Σημάτων όταν ενημερώθηκε για το αίτημα αυτό της Τουρκίας, δεν ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία και δεν σήκωσε red flag. Μάλιστα, για αυτό να κατηγορηθώ».

Θέλησε ωστόσο να παραθέσει μερικές κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η υπηρεσία σημάτων με νόμο επί υπουργίας του κ. Γεωργιάδη καταργήθηκε τον Απρίλιο του 2021, όπως εξήγησε ο ίδιος και η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στον ΟΒΙ. «Έλεγα τότε ότι η υπηρεσία δεν λειτουργούσε με τον τρόπο που ήθελα, ότι δεν υπήρχε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αν κάτι πήγαινε στραβά κανείς δεν μπορούσε να το μάθει. Αυτά έλεγα στην Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι είναι μια χαρά η υπηρεσία και γιατί να την πειράξω. Ψηφίστηκε ο νόμος και καταργήθηκε η υπηρεσία. Στην μεταβατική περίοδο, δηλαδή στην περίοδο της μεταφοράς της αρμοδιότητας στον ΟΒΙ που πλέον είναι η λειτουργία της από τον Φεβρουάριο με ηλεκτρονικά πρωτόκολλα και συστήματα ελέγχου, έγινε αυτό. Θέλω να είμαι προσεκτικός ακόμη, είναι ανοιχτή μια ΕΔΕ, δεν θέλω να καταδικάσω κανέναν εγώ πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, απάντησε «πολιτική ευθύνη να υπάρχει σε κάτι που δεν το έμαθα ποτέ; Να αναλάβω πολιτική ευθύνη, πολύ ευχαρίστως. Γιατί κατηγορείται ένας πολιτικός για πολιτική ευθύνη; Γιατί στον τομέα της ευθύνης του μια υπηρεσία δεν λειτουργεί σωστά. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση ο υπουργός ο συγκεκριμένος είχε πει ότι η υπηρεσία δεν λειτουργούσε σωστά και την κατήργησε» υπογράμμισε και επανέλαβε «ο λόγος που πήγα στην Βουλή και την κατήργησα είναι γιατί η υπηρεσία αυτή λειτουργούσε με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να μάθει τίποτα εάν ένας υπάλληλος δεν έκανε αυτό που δεν έκανε στην προκειμένη περίπτωση».

«Χαμένος» βλέπω ότι βγαίνει ο Πρ. Ερντογάν από την Σύνοδο

«Χαμένος» βγαίνει ο κ. Ερντογάν τόνισε ο κ. Γεωργιάδης ερωτηθείς αν τελικά βγήκε κερδισμένος ή όχι από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρόεδρος της Τουρκίας. «Εδώ και δύο μήνες έλεγε ότι θα βάλει βέτο στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Ο σύμβουλός του ο κ. Καλίν έχει πει ότι δεν θέλουμε ορόσημο την Μαδρίτη. Οι εκτιμήσεις των διαφόρων διπλωματών ήταν ότι δεν θα μπορούσε να αρθεί το βέτο χωρίς σοβαρά ανταλλάγματα από την Τουρκία και πιθανότατα θα πηγαίναμε για την Σύνοδο του Οκτωβρίου. Επίσης, οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι θα έρθει και θα βάλει ζητήματα Αιγαίου, αποστρατιωτικοποίησης νησιών, ελληνικών υπερπτήσεων, ότι θα καταθέσει χάρτες που θα δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει παρανομήσει στα διάφορα σημεία. Αυτό ήταν το κλίμα που επικρατούσε. Έρχεται στην Μαδρίτη. Στα πρώτα 25 λεπτά έχει άρει το βέτο για την ένταξη των δύο χωρών. Πάπαλα ο εκβιασμός. Τι πήρε για να άρει το βέτο; Πήρε ένα μνημόνιο μεταξύ Σουηδίας-Φινλανδίας που εμάς δεν μας αφορά σχεδόν καθόλου το οποίο λέει ότι αυτοί θα επιταχύνουν την διαδικασία της έκδοσης τρομοκρατών. Βλέπετε κανένα σοβαρό κέρδος από αυτό; Αυτό ήταν όλη η κουβέντα, δύο μήνες βέτο για να πάρει ότι θα ανταλλάσσουν οι μυστικές υπηρεσίες πληροφορίες για τους τρομοκράτες; Πήρε και μια έκφραση ότι η Σουηδία και η Φινλανδία δεν θα του βάζουν εμπάργκο στην πώληση όπλων» ανέφερε ο υπουργός.

Σε σχέση με τη συνάντηση του κ. Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε καυστικά «είδε τελικά τον πρόεδρο Μπάιντεν, κατάφερε να βγει μια φωτογραφία μαζί του, «μεγάλη επιτυχία».

Πιο αναλυτικά, επισήμανε ότι πριν από 4 χρόνια η Τουρκία έπαιρνε τα F-35 στα οποία ήταν συμπαραγωγός χώρα και τώρα θα είχε παραλάβει τα πρώτα 20 αν είχε τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ενώ η Ελλάδα τότε προσπαθούσε να βρει τρόπο να αναβαθμίσει τα F-16 σε Viper. «5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει τα πρώτα 6 Viper στον αέρα και αναβαθμίζονται ταχύρρυθμα και τα υπόλοιπα, 83 αν θυμάμαι καλά στο σύνολο θα γίνουν. Έχει πάρει 6 Rafale και ετοιμάζονται να έρθουν και τα επόμενα αρχές του επόμενου χρόνου. Η Τουρκία κατάφερε να χάσει τα F-35 που θα έπαιρνε και να πάρει μια δέσμευση από τον Πρόεδρο Μπάιντεν ότι θα υποστηρίξει προς το Κογκρέσο την πρότασή του να προμηθευτεί η Τουρκία αναβαθμισμένα F-16, δηλαδή Viper. Πήρε προεδρική υποστήριξη στο Κογκρέσο για αυτό το πρόγραμμα. Προεδρική υποστήριξη στο Κογκρέσο, αυτό σημαίνει ότι το Κογκρέσο θα τα αποδεσμεύσει; Αυτό τώρα έχει πολύ δρόμο μπροστά του, μπορεί και 1-1,5 χρόνο στο Κογκρέσο, αν περάσει, αν δεν κοπεί. Στο καλύτερο σενάριο για την Τουρκία, όταν η Ελλάδα θα έχει στον αέρα καμιά 20αριά Rafale και καμιά 20αριά Viper, τότε θα εγκριθεί από το Κογκρέσο το πρόγραμμα για να αναβαθμιστούν τα πρώτα F-16 της Τουρκίας, για να έχει Viper δηλαδή μετά από 5 χρόνια» συμπλήρωσε ο υπουργός.

Ακρίβεια: Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος

Στο πεδίο της ακρίβειας και αναφορικά με την μείωση που σημειώθηκε στις καταθέσεις των νοικοκυριών εξαιτίας του αυξημένου κόστους διαβίωσης, ο κ. Γεωργιάδης είπε «αντιλαμβάνομαι την έκταση που πήρε σήμερα η μείωση των καταθέσεων κατά 300 εκατ. και χαίρομαι που παίρνει τέτοια έκταση γιατί προφανώς θεωρούν κάποιοι ότι μια τέτοια μείωση είναι μεγάλο πρόβλημα, όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όταν αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά πολλά δις αυτό το περνάγαμε στα ψιλά σαν ασήμαντο γεγονός». Επισημαίνοντας ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθωρισμού προέρχεται από την αύξηση της ενέργειας και ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές ανησυχίες ότι τον χειμώνα θα ενταθεί. «Η πραγματικότητα είναι ότι ξένες κυβερνήσεις, η Γαλλική η Γερμανική, η Ιταλική από τώρα ζητούν από τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να μάθουν να ζουν διαφορετικά γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, ότι δεν ξέρουμε αν το χειμώνα η Ρωσία θα δίνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη ή όχι και αυτό από τώρα επηρεάζει τις τιμές του φυσικού αερίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε προϊόντα όπως το στάρι, η ζάχαρη, το λάδι, οι διεθνείς τιμές έχουν ανέβει 6-7 φορές, η πραγματικότητα είναι ότι έχουν έναν πόλεμο που έχει προκαλέσει ακραία πληθωριστικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη. Προσπαθούμε να περιορίσουμε την έκταση ενός φαινομένου του οποίου την ύπαρξη είναι αδύνατον να εμποδίσουμε. Με μέτρα επιδοματικά κυρίως στους πιο αδύναμους η κυβέρνηση προσπαθεί στο μέτρο που τα δημοσιονομικά της περιθώρια επιτρέπουν, να βοηθήσει εκείνους που πράγματι λόγω του μεγάλου κύματος πληθωρισμού δεν βγάζουν τον μήνα. Και δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και πρέπει να είναι το πρώτο μέλημά μας» ανέφερε ο υπουργός.

"Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ασχέτως του πότε θα γίνουν εκλογές"

Σε σχέση με το ζήτημα των εκλογών και το αν θα προκηρυχθούν στο προσεχές διάστημα, ο κ. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά «από την ώρα που κλείνει ο τρίτος χρόνος διακυβέρνησης και μπαίνουμε πια στον τέταρτο, είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογική περίοδο. Ασχέτως αν θα γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που λένε οι δημοσιογράφοι, Μάρτιο ή Ιούλιο του χρόνου. Είναι φυσιολογικό πια να ασχολούμαστε με τις εκλογές γιατί έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες».

"Πυρά" από την αντιπολίτευση για το Turkaegean

«Ο υποκριτής υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα βρίσκεται διπλά εκτεθειμένος», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Μέχρι εχθές ξέραμε ότι κάτω από τη μύτη του παραδόθηκε το "TurkAegean - Τουρκικό Αιγαίο" στην Τουρκία χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Σήμερα οι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης τον καταγγέλλουν ότι όχι μόνο εκείνος έχει την πολιτική ευθύνη, αλλά ότι δεν έδωσε κιόλας καμία οδηγία να ενεργήσουν και να προσπαθήσουν να εμποδίσουν αυτή την εξέλιξη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «ο κ. Γεωργιάδης από "υπερπατριώτης" μας βγήκε ένας ανίκανος και επικίνδυνος υπουργός που άνοιξε τον δρόμο στην Άγκυρα να της παραδοθεί η ονομασία "TurkAegean - Τουρκικό Αιγαίο"». «Φτηνός στα πίτουρα κι ακριβός στο αλεύρι, όπως ιστορικά αποδεικνύεται για όλους τους πατριδοκάπηλους», προσθέτει.

«Επειδή όμως ο ίδιος είναι κολλημένος στην καρέκλα του, θα περιμέναμε από τον κ. Μητσοτάκη να πράξει τα δέοντα και να τον αποπέμψει άμεσα από την κυβέρνηση. Όμως ο κ. Μητσοτάκης δέσμιος του κ. Γεωργιάδη, του βάζει πλάτη γιατί τον φοβάται και μετακυλίει κι αυτός τις ευθύνες στους υπαλλήλους», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει: «Αναλαμβάνει έτσι και ο ίδιος την πολιτική ευθύνη των χειρισμών τού υπουργού Ανάπτυξης, του φιάσκου που ακολούθησε και των συνεπειών του».

Επίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Βαθύτατα εκτεθειμένη είναι η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης από το νήμα των αποκαλύψεων σχετικά με την ευρωπαϊκή κατοχύρωση του σήματος «Turkaegean» από τον Τουριστικό Οργανισμό της Τουρκίας. Η ολιγωρία και η σοβαρή υστέρηση επαγρύπνησης είναι αδικαιολόγητη και αναμφίβολα δεν καμουφλάρεται πίσω από την επιχειρηματολογία του Πρωθυπουργού ότι το εν λόγω σήμα δεν είχε τουριστική απήχηση.

Όπως επισήμανε από χθες το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ο Φορέας, που το κατοχύρωσε, είναι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EUIPO, με έδρα το Alicante της Ισπανίας και όχι κάποιο «ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο στη Μαδρίτη» κατά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Ενώ η αίτηση δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, μέχρι και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους που ολοκληρώθηκε η διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν προέβησαν σε καμιά απολύτως ενέργεια για να σταματήσουν την κατοχύρωση του εν λόγω σήματος».

