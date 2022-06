Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δράση τους ξεκινάει τουλάχιστον από το 2015 και είχαν πραγματοποιήσει δεκάδας απάτες και κλοπές με λεία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες, κλοπές και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων στην Αττική.

Συνελήφθησαν 6 άτομα και εξιχνιάστηκαν 46 περιπτώσεις απατών, 7 απόπειρες απάτης, 6 κλοπές και 3 ληστείες, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη απατών, διακεκριμένων κλοπών και ληστειών, σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, σε περιοχές της Αχαΐας και της Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ομάδων ΔΙ.ΑΣ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, καθώς και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμα δύο ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξης απατών, διακεκριμένων κλοπών και ληστειών κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε πολύμηνη και μεθοδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας σταχυολογήθηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, τα οποία κατέδειξαν την «επαγγελματική» δομή της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και τον ρόλο κάθε μέλους σε αυτήν.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης συνδέονταν μεταξύ τους με φιλικούς και συγγενικούς δεσμούς, δεν ασκούσαν καμία επαγγελματική δραστηριότητα και είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε αυτή με σαφείς και διακριτούς ρόλους, με πολυετή και διαρκή δράση, η οποία τοποθετείται τουλάχιστον από το 2015.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία δράσης τους, προσέγγιζαν ηλικιωμένα άτομα (κυρίως γυναίκες), στα οποία συστήνονταν ψευδώς ως φιλικά πρόσωπα, λογιστές ή απεσταλμένοι συγγενών τους και με προφάσεις όπως η περαίωση οικονομικών υποθέσεων, επιστροφής ή αποζημίωσης χρηματικού ποσού από την εφορία, τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα, που παραλάμβαναν από τραπεζικά καταστήματα ή από τις οικίες τους.

Στην περίπτωση που οδηγούσαν τα θύματα στις οικίες τους και αυτά εξέφραζαν αμφιβολίες, μετέβαλαν τον τρόπο δράσης τους και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα με άλλα προσχήματα ή ακόμη και ασκώντας λεκτική ή σωματική βία.

Επίσης, τα μέλη της οργάνωσης κατά τη δράση τους, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης χρησιμοποιώντας οχήματα, τα οποία αντικαθιστούσαν συχνά. Κατά την προσέγγιση θυμάτων δε, χρησιμοποιούσαν δύο οχήματα, όπου στο πρώτο επέβαινε το μέλος που τα προσέγγιζε, ενώ στο δεύτερο και σε μικρή απόσταση επενέβαιναν οι συνεργοί του, με σκοπό να επιτηρούν και να εποπτεύουν τον χώρο.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του τρόπου δράση τους είναι ότι κατά τη μετάβαση σε τράπεζες, το μέλος που προσέγγιζε τα θύματα, τους ζητούσε να απενεργοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο, με το πρόσχημα ότι έχει υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά ή σε τοποθέτηση βηματοδότη, ώστε να εξασφαλίσει την ανάληψη και παράδοση των χρημάτων, χωρίς να διακόψει την πράξη κάποιο συγγενικό πρόσωπο με τηλεφώνημά του.

Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι έχουν διαπράξει τουλάχιστον 46 περιπτώσεις απατών, 7 απόπειρες απάτης, 6 κλοπές και 3 ληστείες με λεία που ξεπερνά τις 300.000, ενώ από το σύνολο των περιπτώσεων οι μισές από αυτές έχουν τελεστεί το τελευταίο έτος. Μάλιστα, σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων, αρχηγικού μέλους, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές και ληστείες.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό άνω των 23.000 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, πλήθος κοσμημάτων και προσωπικά αντικείμενα σχετιζόμενα με την παράνομη δραστηριότητά τους, τα οχήματα των δραστών, καθώς και μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό - Της επέδωσαν την κλήση

Μεταλλάξεις κορονοϊού: 28 παραλλαγές έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα

“Turkaegean”: Οργή Σχοινά για την κατοχύρωση του σήματος από την EUIPO