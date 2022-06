Κοινωνία

Ναρκωτικά: Είχε κάνει το σπίτι του... θερμοκήπιο με δενδρύλλια κάνναβης

Στα χέρια της Αστυνομίας και ένας νεαρός που προμήθευε με κοκαΐνη μικροδιακινητές που δραστηριοποιούνταν σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας.

Σε δυο συλλήψεις εμπόρων ναρκωτικών, σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας.

Συνολικά, κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό κοκαΐνη, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, πάνω από 6 κιλά κάνναβης και 26 δενδρύλλια κάνναβης

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Δύο συλλήψεις εμπόρων ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Οι συλλήψεις είναι αποτέλεσμα ενός στοχευμένου πλέγματος διυπηρεσιακών δράσεων, που εντάσσονται στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ιδιαίτερα σε περιοχές και πλατείες στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, για τη διερεύνηση των υποθέσεων αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα για άτομο που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε Μεταξουργείο, Σταθμό Λαρίσης και Πλατεία Αγίου Παύλου καθώς και για άτομο που προμήθευε ναρκωτικά σε μικροδιακινητές στην Πλατεία Κυψέλης και στην Πλατεία Αμερικής.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από κατάλληλη ανάλυση και διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωση χώρων και δημιουργία ατομικού προφίλ, συνέλαβαν 22χρονο ημεδαπό, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι κατείχε κοκαΐνη με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.050 γραμμάρια κοκαΐνης και

2,3 γραμμάρια κοκαΐνης σε 3 νάιλον συσκευασίες.

Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, συνέλαβαν 38χρονο ημεδαπό, ο οποίος καλλιεργούσε στην οικία του υδροπονική κάνναβη, την οποία διακινούσε.

Προηγήθηκε σχετική έρευνα, κατά την οποία εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα η εν λόγω οικία, όπου βρέθηκε εξοπλισμός (air-condition, φωτιστικές λάμπες LED) για την καλλιέργεια της κάνναβης ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι την οικία επισκέπτονταν, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

3.704 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2.600 γραμμάρια υπολειμμάτων κάνναβης,

26 δενδρύλλια κάνναβης,

5 βιομηχανικά φίλτρα,

air-condition και πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με 18 ειδικές φωτιστικές λάμπες LED για την ωρίμανση της κάνναβης,

4 ντουλάπες υδροπονικής κάνναβης,

25 δοχεία με σπόρους ακατέργαστης κάνναβης,

14 δοχεία λιπάσματος και

1.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι δράσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στον τριψήφιο αριθμό 109 με τις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, για καταγγελίες σχετικές με ναρκωτικά.

