Τσίπρας για Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Διπλωματικό Βατερλό για τις ελληνικές θέσεις

«Μετά τις εκλογές, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το πάρτι των επιχειρηματικών συμφερόντων θα λάβει τέλος», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Διπλωματικό Βατερλό για τις ελληνικές θέσεις, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του OPEN, ενώ αναφερόμενος στην πολιτική κατάσταση είπε ότι μετά τις εκλογές, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το πάρτι των επιχειρηματικών συμφερόντων θα λάβει τέλος.

Ξεκινώντας από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ είπε «Όλοι καταλάβαμε τι έγινε χθες στη Μαδρίτη, αλλά η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι είναι ικανοποιημένη» και προσέθεσε ότι ο πήχης της κυβέρνησης είναι χαμηλά καθώς εμφανίζεται ικανοποιημένη γιατί η Τουρκία δεν έθεσε θέμα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών».

«Η ανησυχία μας εδράζεται σε σοβαρότατα δεδομένα. Είχαμε μία ιστορική καμπή που είναι η επιβεβαίωση της στήριξης της Δύσης στην Τουρκία παρά το ότι εκφράζει μία ακραία αναθεωρητική πολιτική» ανέφερε και συνέχισε, «Υποστήκαμε μία δεινή διπλωματική ήττα. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και είχαμε αυτά στη Μαδρίτη και παράλληλα το Turkaegean θα γύριζα με τα πόδια».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ασκεί μία επικίνδυνη εξωτερική πολιτική που μας οδηγεί από ήττα σε ήττα. Και κάθε φορά βγάζει από το μανίκι νέα εξοπλιστικά προγράμματα». Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε και την αγορά των φρεγατών Belharra και τον εκσυγχρονισμό των F-16, ωστόσο «έχουμε ευθύνη παράλληλα με την επαρκή άμυνα να βλέπουμε και τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας».

Για το θέμα των εκλογών εξέφραζε την πεποίθηση ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με μία προοδευτική κυβέρνηση και σημείωσε, «Αλλά αυτό προϋποθέτει την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι με καθαρή διαφορά». Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τις μετεκλογικές συνεργασίας είπε, «Ο κ. Ανδρουλάκης λέει προεκλογικά ότι δεν συνεργάζεται, αλλά τους πρωθυπουργούς τους εκλέγει ο λαός. Είναι αδιανόητο ένα κόμμα να θέτει τέτοια ζητήματα. Εδώ δεν κάνουμε αντιπαράθεση αξιωμάτων, πρέπει να συζητήσουμε το ποια κυβέρνηση θα απαντήσει στα προβλήματα της κοινωνίας, επί τη βάση προγραμματικής σύγκλισης. Η κρίση των πολιτών θα βαρύνει και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτος στις πρώτες εκλογές με καθαρή διαφορά το ερώτημα της διακυβέρνησης θα απαντηθεί».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «η καθημερινότητα των πολιτών παίζει καθοριστικό ρόλο στη ψήφο τους, αλλά εγώ εστιάζω στις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επουλωθεί το τραύμα των πολιτών» και προσέθεσε, «Στην Ευρώπη ο ενεργειακός πληθωρισμός είναι 39% στην Ελλάδα είναι 62%, αυτή η διαφορά είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη. 1,5 δισ. ευρώ ήταν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας το τελευταίο εννεάμηνο. Η κυβέρνηση είπε ότι θα τα φορολογήσει αλλά δεν το έκανε. Έχουμε μία διπλή αισχροκέρδεια, των ιδιωτών και του κράτους. Η αύξηση των εσόδων του κράτους είναι 3,8 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης της φορολογίας. Και έρχεται μετά ο κ. Μητσοτάκης και δίνει προεκλογικά επιδόματα».

Στο ερώτημα των πρόωρων εκλογών είπε ότι θεωρεί «ότι ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει εκλογές τον Σεπτέμβρη και γι αυτό του ζήτησα να ορίσει την ημερομηνία και ταυτόχρονα να κάνει τις θεσμικές κινήσεις και να ορίζει υπουργό Εσωτερικών». Προσέθεσε ότι «το πιο κρίσιμο είναι να υπάρξει στοιχειώδης ισοτιμία στα ΜΜΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 15% κάλυψη στα ΜΜΕ και η ΝΔ έχει 75%. Είναι αυτό δημοκρατία; Εμείς λέμε να πάμε σε εκλογές με όρους ισοτιμίας».

Κλείνοντας ανέφερε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έστησε ειδικά δικαστήρια παραπέμποντας τον Νίκο Παππά και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. «Την επόμενη μέρα των εκλογών θα τελειώσει το πάρτι και όποιος μετέχει στο πάρτι των επιχειρηματικών συμφερόντων. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα λάβει τέλος», υπογράμμισε.

Οικονόμου: Οι σύγχρονες προκλήσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες του Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής:

Η Ελλάδα, στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποκατέστησε το διεθνές της κύρος και διαδραματίζει πια σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε όλες τις μεγάλες κρίσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρασιατικός χώρος. Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα σεβαστή, με βαρύνοντα ρόλο, παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Το γεγονός αυτό, εκτός από επιτυχία της Κυβέρνησης, είναι και τεράστια επιτυχία της πατρίδας. Και έτσι θα έπρεπε να την αντιλαμβάνονται όλοι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας διαφορές. Ο κ. Τσίπρας, όμως, ο οποίος στη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας καταβαράθρωσε το κύρος της Ελλάδας και τέτοιες μέρες το 2015 διακινδύνευσε να την καταστήσει χώρα-παρία, δεν αντιλαμβάνεται ούτε στο ελάχιστο τη σύγχρονη διεθνή πολιτική και διπλωματία.

Γιατί αν καταλάβαινε τι συμβαίνει, δεν θα καταψήφιζε την αμυντική ενίσχυση της χώρας και την εμβάθυνση των συμμαχιών με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Αν καταλάβαινε τι έγινε και επικέντρωνε στη μεγάλη εικόνα, θα έβλεπε ότι η Τουρκία αναδιπλώθηκε και δεν έθεσε τις παράλογες θέσεις της σε καμία από τις συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αν έβλεπε λίγο μακρύτερα από τον στενό κομματικό του ορίζοντα, θα παρατηρούσε ότι στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στέλνεται σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα να αποφεύγει τις εντάσεις στο Αιγαίο και να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου.

Όπως και στην περίοδο της πανδημίας, όπως συμβαίνει τώρα με την ενεργειακή κρίση, το ίδιο δυστυχώς ισχύει και για τα εθνικά μας θέματα: οι τεράστιες σύγχρονες προκλήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες και τα πολιτικά κυβικά του κ. Τσίπρα.

