Παλαιό Φάληρο: φωτογραφίες του προπονητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη αθλήτρια

Στην δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και φωτογραφίες του. Ο 46χρονος συνελήφθη με ένταλμα μετά από καταγγελία αθλήτριάς του.



Στην δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες και την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 46χρονου, κατηγορούμενου για κατάχρηση ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και πορνογραφία ανηλίκων, ο οποίος συνελήφθη στις 23 Ιουνίου από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο 46χρονος συνελήφθη, στο Παλαιό Φάληρο, με ένταλμα μετά από καταγγελία αθλήτριάς του. Η αθλήτρια κατέθεσε στις Αρχές ότι ο 46χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της όταν εκείνη ήταν 15 ετών το 2017 και το 2018.

Όλα συνέβαιναν, σύμφωνα με την καταγγελία της, τόσο στο γυμναστήριο που διατηρεί ο κατηγορούμενος στα Νότια Προάστια όσο και σε άλλους χώρους όταν πήγαιναν σε αγώνες.

Ο προπονητής, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο πολλές από τις στιγμές που ήταν μαζί.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής, δύο σκληροί δίσκοι, κινητό τηλέφωνο και φορητές μονάδες αποθήκευσης.

