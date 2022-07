Κοινωνία

Βούλα: Άρπαξαν άνδρα και ζήτησαν λύτρα για να τον αφήσουν ελεύθερο

Πώς και από που άρπαξαν τον 33χρονο οι δράστες. Η καταγγελία γυναίκας που ξεδίπλωσε το κουβάρι της υπόθεσης.



Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την εμπλοκή του σε υπόθεση αρπαγής 33χρονου, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 27ης Ιουνίου 2022 στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων, που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της αρπαγής, ληστείας κατά συναυτουργία, επικίνδυνης σωματικής βλάβης καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία 31χρονης, σύμφωνα με την οποία 4 άτομα με χρήση σωματικής βίας, tazer και την απειλή μαχαιριού προέβησαν στην αρπαγή του 33χρονου, αφαιρώντας παράλληλα και το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ακολούθως, την Τρίτη 28 Ιουνίου, το θύμα αφέθη ελεύθερο στην περιοχή της Γλυφάδας, αφού προηγουμένως, συγγενικό του πρόσωπο παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο οι δράστες απαίτησαν ως οφειλόμενο ποσό από οικονομικές διαφορές.

Από την μεθοδική μελέτη των στοιχείων της προανακριτικής διαδικασίας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής ταυτοποίησαν τον 35χρονο για την εμπλοκή του στην υπόθεση και σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 29 Ιουνίου, συνελήφθη στην περιοχή της Βούλας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία και το αυτοκίνητό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

20 ναρκωτικά δισκία,

2.040 ευρώ,

χειροπέδες,

ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας και μηχανή καταμέτρησης χρημάτων,

κλειδιά και εγκέφαλος αυτοκινήτου,

συσκευές κινητής τηλεφωνίας και πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων.

Παράλληλα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης ιδιοκτησίας του βρέθηκε αυτοκίνητο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τον περασμένο Μάρτιο από την περιοχή της Βούλας.

Σημειώνεται ότι, ο 35χρονος συλληφθείς έχει απασχολήσει και έχει εκτίσει σχετικές ποινές στο παρελθόν για βαριά ποινικά αδικήματα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε τακτικό Ανακριτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

