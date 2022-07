Life

Κατερίνα Στικούδη: Με εντυπωσιακή σιλουέτα χωρίς ρετούς !(εικόνες)

Εκθαμβωτική 9 μήνες μετά τη γέννηση του γιου της!

Η Κατερίνα Στικούδη βιώνει την απόλυτη ευτυχία αφού πριν από μερικούς μήνες έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της, με τον Βαγγέλη Σερίφη.

Ο μικρός Βύρωνας ήρθε για να ολοκληρώσει την ευτυχία του ζευγαριού και η τραγουδίστρια περνάει υπέροχες οικογενειακές στιγμές. Μάλιστα η ίδια επανήλθε αμέσως στην φυσική της κατάσταση μετά την γέννηση του γιου της, ενώ όπως όλοι ξέρουμε διατηρεί ένα από τα πιο καλλίγραμμα κορμιά της ελληνικής showbiz.

