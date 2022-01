Life

“Το Πρωινό” – “Θηρίο”: Η κόντρα Snik – Light και η διάρρηξη στην επιχείρησή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολίασε την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Snik και του Light. Τι είπε για την διάρρηξη στην κλινική που διατηρεί με την Κατερίνα Στικούδη.



Απίστευτη τροπή έχει πάρει η κόντα ανάμεσα στον Snik και τον Light. Οι δυο τους όπως φαίνεται θα λύσουν τις διαφορές τους στο ρινγκ.

Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφορούν, ανταλλάσσοντας βωμολοχίες ο ένας καλεί τον άλλο σε αγώνα πυγμαχίας. Το μπαλάκι έριξε πρώτος ο Light ο οποίος αφού έβρισε τον Snik τον κάλεσε να χτυπηθούν στο ρινγκ.

Για αυτή την κόντρα μεταξύ Snik και Light μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», ο Κώστας Δρακούλας, γνωστός ως «Θηρίο», ο οποίος έχει ασχοληθεί με την ραπ στο παρελθόν.

Αυτό που συμβαίνει με τον Snik και τον Light είναι πλαστή εικονική πραγματικότητα μεταξύ φίλων είπε το «Θηρίο», ενώ αναφέρθηκε και στους στίχους των τραγουδιών τραπ.

Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στην τραπ είναι παραπάνω από αυτό που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένας αντισυμβατικός άνθρωπος, είπε, μεταξύ άλλων το «Θηρίο».

Παράλληλα, το «Θηρίο» αναφέρθηκε και στην διάρρηξη που σημειώθηκε στην κλινική που διατηρεί με την Κατερίνα Στικούδη.

Όπως είπε ο ίδιος είδε live την διάρρηξη από το κινητό του καθώς του χτύπησε η κάμερα που έχουν στην κλινική. «Κάλεσα την Αστυνομία η οποία έσπευσε μέσα σε ένα λεπτό», είπε και ανέφερε ότι τους έκλεψαν 500 ευρώ και 2 τάμπλετ.

Ειδήσεις σήμερα:

NBA – Αντετοκούνμπο: Διασυρμός για τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Βιασμός ανήλικης: Ο δικηγόρος του ιερέα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)