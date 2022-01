Κοινωνία

Στικούδη – “Θηρίο”: Βίντεο ντοκουμεντο από την διάρρηξη στην επιχείρηση τους

Στόχος διαρρήκτη έγινε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης η δερματολογική κλινική που διατηρούν στο κέντρο της πρωτεύουσας η Κατερίνα Στικούδη και το «Θηρίο».

Λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του δράστη κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει η επιχείρηση.

Το βίντεο δείχνει τον διαρρήκτη με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ψάχνει για χρήματα στα συρτάρια του γραφείου.

Ο συναγερμός του χώρου ήχησε αμέσως και οι ιδιοκτήτες κάλεσαν την αστυνομία.

Ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και πληρώματα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν σε ελάχιστο χρόνο στην επιχείρηση και άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη, ο οποίος -πιθανότατα- διέφυγε από την Ακαδημίας. Ο διαρρήκτης πρόλαβε να πάρει περίπου 500 ευρώ μετρητά, ενώ πήρε και δύο ταμπλετ.

Το «Θηρίο» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η Αστυνομία έφτασε στον χώρο σε ακριβώς 1.5 λεπτό βάση καταγραφικού», ενώ αποκάλυψε ότι «ο κλέφτης μπήκε από την πίσω πόρτα (φωταγωγό) όποτε δεν έγινε αντιληπτός από κανέναν στον πολυσύχναστο δρόμο»!

