“Vor V Zakone”: Φωτογραφίες των διαρρηκτών που είχαν “ρημάξει” την Αττική

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 13 αλλοδαπών που διέπρατταν κλοπές σε σπίτια σε όλη την Αττική.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 13 αλλοδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα που διέπραττε διαρρήξεις - κλοπές από οικίες σε όλη την Αττική και η οποία εξαρθρώθηκε την 8-6-2022 από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφίας, απείθειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περί όπλων, περί αλλοδαπών και του κώδικα αντιντόπινγκ.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον μήνα Ιούνιο του 2021, είχαν συστήσει συμμορία που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές από σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η οργάνωση ήταν δομημένη στο πλαίσιο των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Ευρασιατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (κατά τη διεθνή ορολογία «VOR V ZAKONE »).

Οι χρισμένοι με τον συγκεκριμένο τίτλο «VOR V ZAKONE (Thief in Law)» είναι οι καθοδηγητές των οργανώσεων, εμπνέουν τον σεβασμό σε όλα τα μέλη της ομάδας και στις αντίστοιχες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα και ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς. Υπακούουν στους «νόμους» της εγκληματικής ζωής και έχουν οργανώσει όλες τις δραστηριότητες και επαφές τους γύρω από αυτό. Κύριο χαρακτηριστικό της οργάνωσης είναι η πίστη και η αφοσίωση στην «Ομάδα», η οποία διασφαλίζεται από το γεγονός ότι τα μέλη της έχουν κοινή εθνική βάση.

Στην ιεραρχία εξέχουσα θέση κατέχει ο αρχηγός, ο οποίος έχει «στεφθεί» VOR , δηλαδή έχει λάβει τίτλο που τον κάνει τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη και συντονιστή της ομάδας. Σε αυτόν υποτάσσονται όλα τα μέλη της ομάδας δίνοντάς του πλήρη αναφορά για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες και δείχνοντας συνεχώς την αφοσίωση τους.

Για να δείτε φωτογραφίες και να μάθετε τα στοιχεία ταυτότητας των κατηγορούμενων, πατήστε ΕΔΩ.

