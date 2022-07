Οικονομία

Τουρισμός: Η Ελλάδα πρώτος προορισμός των Ιταλών στο εξωτερικό

Συνολικά, φέτος θα πάνε διακοπές 28 εκατομμύρια κάτοικοι της Ιταλίας. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων η Ισπανία και στην τρίτη η Γαλλία.

Η Ελλάδα είναι και φέτος ο πρώτος ξένος προορισμός στις προτιμήσεις των Ιταλών για τις θερινές διακοπές τους. Σύμφωνα με την ιταλική Τουριστική Ένωση Confturismo και την Εμπορική Ένωση Confcommercio, στην πρώτη θέση βρίσκεται η χώρα μας, στην δεύτερη η Ισπανία και στην τρίτη η Γαλλία.

Συνολικά, φέτος θα πάνε διακοπές 28 εκατομμύρια κάτοικοι της Ιταλίας. Το 20% στο εξωτερικό, και το 80% εντός εθνικών συνόρων. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες περιοχές της χώρας, πρώτη στις επιλογές των τουριστών είναι η Απουλία, με πρωτεύουσα το Μπάρι, ενώ ακολουθούν η Σικελία, η Τοσκάνη, η Σαρδηνία και η Καλαβρία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η τουριστική κίνηση, συνολικά, στην Ιταλία φέτος πρόκειται να φτάσει στο επίπεδο του 2019 και υπάρχουν, μάλιστα, αρκετές πιθανότητες να προκύψουν ακόμη θετικότερα στοιχεία. Το 73% των πολιτών που θα πάνε διακοπές τον Ιούλιο έχει κάνει ήδη την σχετική κράτηση, ενώ για τον Αύγουστο το σχετικό ποσοστό είναι στο 65%.

Κικίλιας: Πρώτη η Ελλάδα για Γάλλους και Ιταλούς

«Η Ελλάδα είναι φέτος ο νούμερο 1 προορισμός για τους ταξιδιώτες από Γαλλία και Ιταλία» ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στην εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» του τ/σ Open και στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη, επισημαίνοντας ότι- παρά το παγκόσμιο ασταθές περιβάλλον- τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που βλέπουμε στις αφίξεις τουριστών αλλά και στις ταξιδιωτικές δαπάνες αποτελούν προϊόν σκληρής δουλειάς και ενός προσεκτικά μελετημένου σχεδιασμού που προηγήθηκε το περασμένο φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι το success story της χρονιάς είναι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις αμερικανικές αερογραμμές για 63 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ στο «Ελ. Βενιζέλος» με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα στην Αθήνα και στους ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα με Αμερικανούς high spenders ταξιδιώτες.

«Είμαστε αυτή τη στιγμή μόνο 0,5% κάτω σε αφίξεις σε σχέση με το 2019 στο “Ελ. Βενιζέλος” και 23% πάνω στα αεροδρόμια της Fraport, τα περιφερειακά αεροδρόμιά μας. Και τα στοιχεία που έχουμε από τον Μάιο και τον Ιούνιο δείχνουν ότι έχουμε σαφή αύξηση και στα έσοδα από τον τουρισμό» είπε ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του Υπουργείου είναι ο εμπορικός κόσμος και η εστίαση, οι αγρότες και η πρωτογενής παραγωγή που δίνουν τα προϊόντα τους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να ενισχυθούν σημαντικά από την αύξηση των τουριστικών ροών και να ενισχυθεί η μέση ελληνική οικογένεια. «Επίσης ενδυναμώνουμε και τον κατασκευαστικό τομέα καθώς 8 στις 10 επενδύσεις στην Ελλάδα έρχονται από τον τουρισμό.

Όπως βλέπετε, λοιπόν, δεν είναι η μονοκαλλιέργεια. Ο τουρισμός είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική δραστηριότητα και αποτελεί το 25% του ΑΕΠ. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι το τέλος της σεζόν που θα είναι Δεκέμβρης, προκειμένου να γεμίσουμε τις τσέπες των Ελλήνων. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αυτό ζήτησε ο Πρωθυπουργός, αυτή είναι η εντολή, αυτό κάνουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

