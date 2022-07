Πολιτική

Ευάγγελος Αντώναρος: Αεροδιακομιδή από την Πάτμο στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολονύχτια ήταν η επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί του Σαββάτου.

Θετικός στον κορονοϊο διαγνώστηκε ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ευάγγελος Αντώναρος, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε και μεταφέρθηκε στην Κρήτη από την Πάτμο με C-130.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Αντώναρος διαπιστώθηκε σήμερα (2.7.2022) ότι είναι θετικός στον κορονοϊό, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε χθες στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου. Η γιατρός ενημέρωσε ότι είχε λοίμωξη του αναπνευστικού ενώ παραθέριζε στο νησί.

Ξεκίνησε μια ολονύχτια επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί του Σαββάτου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός με όλα τα απαραίτητα ειδικά προστατευτικά μέσα για τη φροντίδα του ασθενούς και την αεροδιακομιδή του, αρχικά με ελικόπτερο Super Puma που κατευθύνθηκε προς το ελικοδρόμιο της Πάτμου, και αμέσως μετά στο αεροδρόμιο «Διαγόρας». Μετά την άφιξη στη Ρόδο, ασθενής, ιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ μετεπιβιβάσθηκαν σε αεροσκάφος C-130.

Ο ηλικίας 71 χρόνων πολιτικός υποβάλλεται σε μοριακό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα συμπτώματα που εμφανίζει ταιριάζουν με αυτά του κορονοϊού, για να αντιμετωπιστεί άμεσα η ενεργή λοίμωξη..

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Παρέμβαση Εισαγγελέα για τον θάνατο της 14χρονης

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Εμβόλιο για να συνεχίσουμε τις διακοπές μας

Πάτρα: Η επιστολή στην Πισπιρίγκου και η... "ομολογία" της (βίντεο)