Πολιτική

Ηλίας Νικολακόπουλος: Το τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στον Ηλία Νικολακόπουλο, που έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, σε ηλικία 75 ετών.

Με ένα θερμό χειροκρότημα δεκάδες πολίτες αποχαιρέτησαν τον Ηλία Νικολακόπουλο στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών. Φοιτητές του, συνάδελφοί του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις δημοσκοπήσεις - παρότι ο ίδιος απεχθανόταν να τον αποκαλούν «δημοσκόπο» - άνθρωποι της Τέχνης (ο Γιάννης Ψυχοπαίδης ήταν μόνον ένας από αυτούς), συνεργάτες και συνοδοιπόροι του στη ζωή και την επιστήμη, πολιτικοί και απλοί πολίτες, αφού ο Ηλίας Νικολακόπουλος εδώ και τέσσερις δεκαετίες, «έμπαινε» σε κάθε ελληνικό σπίτι το βράδυ των εκλογών, όλοι βρέθηκαν εκεί για έναν τελευταίο χαιρετισμό στον Ηλία Νικολακόπουλο, αν και, όπως επισημάνθηκε στους επικήδειους, με το έργο και την προσωπικότητά του, ο εκλιπών θα συνεχίζει να είναι παρών.

Τους επικήδειους εκφώνησαν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (και παλαιός συνεργάτης του) Θοδωρής Λιβάνιος, ο κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής, Δημήτρης Πλουμπίδης, ο διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Κώστας Καρπόζηλος και ο διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, Παναγιώτης Κουστένης.

Παρόντες επίσης, ήσαν ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Βίτσας, ο τ. πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Νίκος Βούτσης κ.ά..

Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, το Ipsos - Opinion, η εφημερίδα «Αυγή» και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» του οποίου ήταν συνεργάτης, οι εκδόσεις «Θεμέλιο», το Ινστιτούτο Πουλαντζά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Η επιστολή στην Πισπιρίγκου και η... "ομολογία" της (βίντεο)

Βόλος: Παρέμβαση Εισαγγελέα για τον θάνατο της 14χρονης

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Εμβόλιο για να συνεχίσουμε τις διακοπές μας