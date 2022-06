Πολιτική

Πέθανε ο Ηλίας Νικολακόπουλος

Ο γνωστός δημοσκόπος πέθανε την ώρα που κολυμπούσε.



Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 75 ετών ο γνωστός δημοσκόπος, πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής Ηλίας Νικολακόπουλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ομότιμος Καθηγητής Εκλογικής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έπαθε ανακοπή ενώ κολυμπούσε στην παραλία Αχλάδι της Σύρου.

Ο Ηλίας Νικολακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Λωζάννη.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη θεωρία των Πιθανότητων στο Πανεπιστήμιο του Παρισίου 6 και το 1984 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του τμήματος νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το 1986 εξελέγη λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2003 τακτικός καθηγητής.

Επί σειρά ετών συνεργαζόταν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μega για την παρουσίαση των εκλογικών διαδικασιών. Αρθρογραφούσε τακτικά σε εφημερίδες και διατηρούσε εκπομπή ιστορικού περιεχομένου “Στο Κόκκινο”.

Μέχρι σήμερα ήταν πρόεδρος των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ).

