Τσούνης στον ΑΝΤ1: Ήρεμα τα νερά του Αιγαίου το καλοκαίρι

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις εντάσεις στο Αιγαίο.

Του Νικόλα Βαφειάδη

«Οι κοινές αξίες, η πίστη στη Δημοκρατία, στο απαραβίαστο των συνόρων και σε σχέσεις που βασίζονται στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου έχουν φέρει πολύ κοντά τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», υποστήριξε ο Αμερικανός πρέσβης, σε δηλώσεις που έκανε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Ο Τζορτζ Τσούνης υπογράμμισε τις επενδύσεις που γίνονται από αμερικανικούς «κολοσσούς» ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα, οι οποίες κατά την άποψή του, «αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας, ειδικά στον χώρο της ενέργειας».

«Η αμυντική συνεργασία ενισχύεται και τα F-35 θα αποτελέσουν σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα, επεσήμανε, ενώ για το καλοκαίρι προέβλεψε ‘ήρεμα νερά’», συμπλήρωσε.

Ο πρέσβης Τζορτζ Τσούνης, διαφημίζει ακατάπαυστα την Ελλάδα και μας μίλησε στα ελληνικά για το προσωπικό του προσκύνημα στη γη των προγόνων του.

