Κωνσταντίνος Κόκκας: Αποκαλυπτήρια προτομής του Ήρωα του 1974 στην Κύπρο

Ως επικεφαλής Διμοιρίας του 6ου Λόχου της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, έπεσε υπέρ πίστεως και πατρίδος στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα Συνταγματάρχη (Πεζικού) Κωνσταντίνου Κόκκα έγιναν από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά κα την κόρη του εκλιπόντος Ελένη Κόκκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης μνήμης που διοργάνωσε η Ι Μεραρχία Πεζικού. Η προτομή τοποθετήθηκε σε χώρο εντός του κέντρου Αναπλήρωσης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) Λεπτοκαρυάς, το οποίο πρόσφατα μετονομάσθηκε σε στρατόπεδο «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΖ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΚΚΑ».

Ο Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κόκκας, ως επικεφαλής Διμοιρίας του 6ου Λόχου της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, έπεσε υπέρ πίστεως και πατρίδος στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974, στην περιοχή του χωριού «ΚΙΟΝΕΛΙ», στην Κύπρο, υπερασπιζόμενος την κυριαρχία της μεγαλονήσου κατά την τουρκική εισβολή, επισημαίνει ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης παρέστησαν συγγενείς του πεσόντα Ήρωα, οι βουλευτές Πιερίας Ξενοφών Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Σάββας Χιονίδης και Ελισσάβετ Σκούφα, η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, οι δήμαρχοι Δίου-Ολύμπου Ευάγγελος Γερολιόλιος και Νικολάου Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση, ο διοικητής της Ι Μεραρχίας Πεζικού υποστράτηγος Πάρις Καπραβέλος και ο αντιστράτηγος ε.α. επίτιμος διοικητής της Ι ΜΠ Σάββας Κολοκούρης.

