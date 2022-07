Αθλητικά

Μεσογειακοί Αγώνες: “Χρυσή” η Ντουντουνάκη

Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου!

Η Αννα Ντουντουνάκη χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο της χρυσό μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης των Μεσογειακών Αγώνων του Οράν.

Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια κυριάρχησε στον τελικό των 50μ. πεταλούδα και με χρόνο 25.95 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας πίσω της τις Ιταλίδες Βιόλα Σκότο ντι Κάρλο (26.25) και Σόνια Λακιντάνα (26.38).

