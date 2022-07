Κόσμος

Χονγκ Κονγκ: Πλοίο χτυπήθηκε από τροπική καταιγίδα και κόπηκε στα δύο (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση των διασωστών για τους δεκάδες αγνοούμενους.



Δεκάδες μέλη του πληρώματος αγνοούνται αφού πλοίο βιομηχανικής υποστήριξης έσπασε στα δύο και βυθίστηκε κατά τη διάρκεια τροπικής καταιγίδας, στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας το Σάββατο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην οποία μετέχουν αεροπλάνα, ελικόπτερα και διασώστες που προσπαθούν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον τρία άτομα από το πλήρωμα των 30 ατόμων σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, ενώ φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητηα η Κυβερνητική Υπηρεσία Πτήσεων του Χονγκ Κονγκ έδειξαν ένα μέλος του πληρώματος να διασώζεται από ένα ελικόπτερο διάσωσης.

Το ατύχημα συνέβη περίπου 300 χιλιόμετρα (186 μίλια) νότια του Χονγκ Κονγκ. Η Υπηρεσία Πτήσεων δεν έδωσε το όνομα ή την προέλευση του σκάφους. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι τα μέλη του πληρώματος αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες που προκάλεσε η σοβαρή τροπική καταιγίδα Τσάμπα, η οποία έπνεε μέγιστους ανέμους 110 χιλιομέτρων (68 μιλίων) την ώρα.

Η καταιγίδα έφθασε στο δυτικό τμήμα της παράκτιας επαρχίας Γκουανγκντόνγκ αργότερα το Σάββατο.

