Ινδία: Δεκάδες νεκροί από κατολίσθηση (εικόνες)

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση στην Ινδία. Δεκάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι.

Είκοσι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη όταν κατολίσθηση χτύπησε σιδηροδρομικό εργοτάξιο στη βορειοανατολική Ινδία και άλλοι σχεδόν σαράντα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από την τοπική κυβέρνηση και τον στρατό χθες Σάββατο.

Τη μεθεπομένη της καταστροφής, σωστικά συνεργεία και οι δυνάμεις ασφαλείας συνέχιζαν να ψάχνουν επιζώντες στον τόπο της καταστροφής, εργοτάξιο όπου κατασκευάζονταν σιδηροτροχιές στην πολιτεία Μανιπούρ, που θάφτηκε κάτω από τεράστιες ποσότητες λάσπης και βράχων.

Όμως τις προσπάθειές τους δυσχεραίνουν οι άσχημες μετεωρολογικές συνθήκες, ιδίως οι βροχές. Η κατάσταση «παραμένει πολύ σοβαρή», εκτίμησε ο επικεφαλής της πολιτειακής κυβέρνησης Ν. Μπίρεν Σινγκ, δημοσιοποιώντας τον νεότερο απολογισμό των θυμάτων, που κάνει λόγο για 25 νεκρούς.

Τα περισσότερα πτώματα που ανακτήθηκαν ανήκαν σε έφεδρους στρατιώτες που δούλευαν στο εργοτάξιο.

18 άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του στρατού, όμως 12 στρατιώτες και 26 πολίτες αγνοούνται ακόμη.

Η βορειοανατολική Ινδία, απομονωμένη περιοχή, πλήττεται τις τελευταίες εβδομάδες από σφοδρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Στην αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών έπειτα από βροχοπτώσεις ασυνήθιστης σφοδρότητας σε πολλές περιοχές.

Ειδικοί επισημαίνουν πως η κλιματική αλλαγή αυξάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας. Στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας εξάλλου η ανέγερση φραγμάτων, η αποψίλωση των δασών και διάφορα αναπτυξιακά έργα συμβάλλουν στις καταστροφές.

