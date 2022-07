Κόσμος

Σερβία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε συμπλοκή μεταξύ μεταναστών

Οι τραυματίες είναι ηλικίας 20-30 ετών και δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σουμπότιτσα, τον Στέβαν Μπάκιτς.

Ένας μετανάστης σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι έξι, μεταξύ των οποίων και μία έφηβη, τραυματίστηκαν σήμερα στη Σερβία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, όταν ομάδες μεταναστών συνεπλάκησαν μεταξύ τους και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης, μετέδωσε η δημόσια σερβική ραδιοτηλεόραση RTS.

Η έφηβη, ηλικίας 16 ετών, φέρει πολύ σοβαρά τραύματα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε ένα δάσος στα περίχωρα της Σουμπότιτσα, περίπου 160 χιλιόμετρα βορείως του Βελιγραδίου και ένα χιλιόμετρο από τα ουγγρικά σύνορα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στο δάσος αυτό.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Βούλιν μετέβη στο σημείο.

Είναι αδύνατον να προσδιοριστεί ποιος ξεκίνησε τα επεισόδια. Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης Αφγανοί και Πακιστανοί συνεπλάκησαν με αφορμή τη διακίνηση μεταναστών προς την Ουγγαρία. Η Σερβία βρίσκεται πάνω στη «βαλκανική οδό» που ακολουθούν πολλοί επίδοξοι μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία για να φτάσουν στη δυτική Ευρώπη.

