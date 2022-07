Κοινωνία

Πισπιρίγκου: το πόρισμα της ψυχολόγου και ο μαρτυρικός ασφυκτικός θάνατος Ίριδας - Μαλένας

Στο φως της δημοσιότητας το πόρισμα της ψυχολόγου που εξέτασε την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Στο φως της δημοσιότητας βγήκε το πόρισμα της ψυχολόγου που εξέτασε την Ρούλα Πισπιρίγκου. Σε αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται "είναι σημαντικό για εκείνη να βρίσκεται στη δημοσιότητα, οι πληροφορίες που δίνει δεν είναι αξιόπιστες, οι σκέψεις της περιστρέφονται γύρω από το σύζυγό της και μάλιστα ¨δημιουργεί" και καταστάσεις αντιζηλίας " ενώ σχετικά με τη σχέση με τα παιδιά της η ψυχολόγος τονίζει "τα παιδιά ήταν μία ναρκισσιστική προέκταση της, τη στιγμή που στο μυαλό της προκειμένου να μην εγκαταλειφθεί καταστρέφει, αγάπη - θάνατος - καταστροφή γίνονται ένα".

Στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής άνθρωποι από όλα τα επιστημονικά πεδία που σχολίασαν τις εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας.

Ο κ. Γλύκας, Πρόεδρος Ένωσης Ποινικολόγων, ανέφερε πως ¨"στο πόρισμα της ψυχολόγου αν δοθεί βάση στο Μικτό Ορκωτό - που θα δοθεί- θα είναι ένα επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο για την κατηγορουμένη, τη στιγμή που μία νόσος αν αυτή υπάρχει δεν αφαιρεί τον ποινικό καταλογισμό". Μάλιστα, όπως είπε, οι δίκες που θα γίνουν είναι 2, με αυτή που αφορά τη Τζωρτζίνα να έχει ήδη κλείσει".

Επιπλέον ανέφερε σχετικά με ποινικές διώξεις και άλλων προσώπων "ίσως είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία - που δεν τιμωρείται μεταξύ συγγενών - και έκθεση παιδιών σε κίνδυνο".

Ο ιατροδικαστής Γαλαντέρης μίλησε για τους ασφυκτικούς θανάτους των παιδιών "ήταν οδυνηρό, υπήρξε μία μάχη στην οποία ο ένας ήθελε να σωθεί και ο άλλος να πεθάνει" ενώ σχετικά με πειθαρχικά παραπ΄τωματα συναδέλφων του "ο εμπειρότατος κ.Καρακούκης θα αποφασίσει".

Ο κ. Μπαλάσκας από την πλευρά του σημείωσε πως "το "σκαμνί¨είναι πλέον μονόδρομος για τη Ρούλα Πισπιρίγκου έχουμε ζητήσει να δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις εκτός της κατάθεσής της".





