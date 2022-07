Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: επτά στους δέκα δεν πληρώνουν φόρο

Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα και οι εκκρεμείς. Οι χρεωστικές, οι μηδενικές και οι επιστροφές.

Ανεβαίνει η ταχύτητα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με αποτέλεσμα οι έξι στους δέκα να έχουν κλείσει τις εκκρεμότητες με την εφορία σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των μέχρι στιγμής στοιχείων, σχεδόν οι επτά στους δέκα δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2021.

Παράλληλα όσοι θα κληθούν να καταβάλλουν επιπλέον φόρο, οι τρεις στους δέκα φορολογούμενους, θα πληρώσουν κατά μέσο όρο ο καθένας, όσα και πέρυσι, ενώ αντίθετα αυξημένο κατά περίπου 20% είναι η μέση επιστροφή για εκείνους που το εκκαθαριστικό στους είναι πιστωτικό.

Σχετική υστέρηση παρατηρείται στην υποβολή των δηλώσεων Ε3, αφού μόνο οι τέσσερις στους δέκα την έχουν οριστικοποιήσει. Πιθανόν η σχετική αυτή καθυστέρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι άργησε η υπογραφή των αποφάσεων για τον τρόπο δήλωσης των ποσών που προκύπτουν από την επιστρεπτέα προκαταβολή για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι και χθες:

1. Έχουν υποβληθεί 4.070.561 φορολογικές δηλώσεις Ε1, ενώ πέρυσι συνολικά είχαν υποβληθεί περίπου 6,4 εκατ. Το ποσοστό υποβολής είναι στο 60%. Απομένει να υποβληθούν άλλες 2,3 εκατ. δηλώσεις, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβάλλονται κατά μέσο όσο κάθε ημέρα 82 χιλ. δηλώσεις.

2. Ανάλογο ποσοστό καταγράφεται και για εκείνους που έχουν οριστικοποιήσει το Ε2. Συγκριμένα ο αριθμός τους ανέρχεται σε 1.960.537 φορολογούμενους, έναντι 3.258.888 πέρυσι.

3. Μικρότερο είναι το ποσοστό υποβολής των δηλώσεων Ε3. Ανέρχεται στο 40% ή 675.721 φορολογούμενοι, έναντι 1.522.427 που ήταν συνολικά πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 7.033.462 φορολογούμενοι έχουν προχωρήσει στην οριστικοποίηση των στοιχείων τους.

Με βάση την μέχρι στιγμής εκκαθάριση των δηλώσεων προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

Το 53,73% των δηλώσεων, δηλαδή 2.187.112 είναι μηδενικές.

Το 13,91%, δηλαδή 566.215 δηλώσεις έχουν επιστροφή φόρου. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 200,7 εκατ. Το μέσο ποσό επιστροφής ανέρχεται σε 355 ευρώ και είναι αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2021, που ήταν στα 279 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που καλούνται να πληρώσουν επιπλέον ποσά, ανέρχονται σε 1.317.233 και αντιστοιχούν στο 32,36% του συνόλου. Το μέσο ποσό που καλούνται να καταβάλλουν ανέρχεται σε 959 ευρώ, ελαφρά χαμηλότερο από πέρυσι που ήταν 966 ευρώ.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα θα πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση από τις συνολικά οκτώ που προβλέπονται, με την τελευταία να είναι προγραμματισμένη για το τέλος Φεβρουαρίου του 2023. Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 29 Ιουλίου 2022 θα έχουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού.

Να σημειωθεί επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή αποπληρωμής σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Ποιοι πρέπει να βιαστούν

Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, για εκείνους που θέλουν να κάνουν αιτήσεις για τη χορήγηση του Power Pass και την αποζημίωση έως και 600 ευρώ, εφόσον υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση και διαμένουν σε κύρια ή μισθωμένη κατοικία, γονείς με παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη και πληρώνουν ενοίκιο για την φοιτητική κατοικία και για φορολογούμενους με λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους. Οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν λίγες ημέρες στην διάθεσή τους -έως την Τρίτη 5 Ιουλίου- ώστε να μην χάσουν το επίδομα, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να βιαστούν.

Επίσης προϋπόθεση, για την υποβολή αίτησης για την χορήγηση του Fuel Pass, με τη σχετική πλατφόρμα να ανοίγει στο τέλος του μήνα, είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης για το 2022.

