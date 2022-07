Αθλητικά

Wimbledon – Τσιτσιπάς – Κύργιος: “Σκοτωμός” και αλληλοκατηγορίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίστηκε και μετά το τέλος του αγώνα η μεταξύ τους ένταση, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν «βαριές» κουβέντες.

H ένταση μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Νικ Κύργιου συνεχίστηκε και μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης, με τον «Tsitsifast» να χαρακτηρίζει «τσίρκο» τη συμπεριφορά του Ελληνοαυστραλού «bully», όπως τον αποκάλεσε, και τον τελευταίο να απαντά... «είμαι από τους πιο συμπαθείς. Αυτόν δεν τον συμπαθούν, ας το πούμε».

«Ήταν σαν τσίρκο», είπε αρχικά ο Τσιτσιπάς, ο οποίος απολογήθηκε για την απόφαση του να... σημαδεύει με την μπάλα τον Κύργιο: «Σημάδεψα τον αντίπαλό μου, αλλά αστόχησα. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, δεν είναι εντάξει. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει. Υπάρχει οργή πίσω από αυτό, είναι σίγουρο. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω έτσι, αλλά δεν γίνεται να είμαι σαν ρομπότ και να το αγνοήσω. Έχει συμβεί τρεις, τέσσερις φορές. Μια φορά, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν συμβαίνει τόσες φορές, σε εκνευρίζει. Γιατί είσαι εκεί και κάνεις τη δουλειά και ακούς θόρυβο από την άλλη πλευρά χωρίς κανέναν λόγο.

Είναι ένα συνεχές bullying αυτό που κάνει. Κάνει bullying στους αντιπάλους του. Πρέπει να ήταν bully στο σχολείο του και εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που υποβιβάζουν έτσι άλλους ανθρώπους. Έχει κάποια καλά στοιχεία στον χαρακτήρα του, αλλά έχει και μια κακή πλευρά, η οποία μπορεί να κάνει κακό στους ανθρώπους γύρω του».

Όσο για το γεγονός ότι τελικά του έδωσε το χέρι του, μετά το τέλος του αγώνα, είπε: «Το έδωσα γιατί ήταν ένα καλό ματς και πρέπει να συγχαρώ τον αντίπαλό μου, ποτέ δεν έχει υπάρξει ματς που να μην έχω δώσει το χέρι μου. Για τη συμπεριφορά του, όμως, αν υπήρχε χειραψία, θα την απέφευγα. δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά.

Αναφερόμενος και στη δική του προκλητική συμπεριφορά, δήλωσε: «Ήταν πολύ άσχημο εκ μέρους μου. Δεν το έχω ξανακάνει, να πετάξω την μπάλα έξω από το court. Ζήτησα συγγνώμη από τους ανθρώπους, δεν ξέρω τι συνέβαινε στο κεφάλι μου. Ήταν και όλο αυτό το τσίρκο στην άλλη πλευρά του φιλέ. Είχε αρχίσει να γίνεται πολύ κουραστικό. Απλά συνέβη, δεν χτύπησα κανένα. Χτύπησα έναν τοίχο, ευτυχώς. Δεν θα το ξανακάνω, είναι σίγουρο. Είναι ευθύνη μου, όμως κάτι προκάλεσε αυτή τη συμπεριφορά στην οποία δεν έχω συνηθίσει τον εαυτό μου».

Τέλος, τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για συμπεριφορές παρόμοιες με του Κύργιου: «Πρέπει να βρεθούμε και να μπει ένας κανόνας. Γιατί να μιλάς όταν παίζεις; Δεν βγάζει νόημα. Κάνουμε τη δουλειά μας εκεί έξω, το τένις είναι το πιο σημαντικό. Σε κάθε πόντο σήμερα ένιωθα ότι κάτι συνέβαινε στην άλλη πλευρά του φιλέ. Προσπαθούσα να μην μου αποσπάται η προσοχή, γιατί μπορεί και να γινόταν επίτηδες. Αυτός, όμως, είναι τρόπος να χειραγωγείς τον παίκτη. Κανείς άλλος δεν το κάνει αυτό. Κανείς άλλο δεν είναι τόσο εκνευρισμένος όλη την ώρα με κάτι, γίνεται τόσο εύκολα και γρήγορα. Ελπίζω οι παίκτες να καταλήξουν σε κάτι για να έχουμε καλύτερη εκδοχή του αθλήματος, να μην γίνεται αποδεκτή αυτή η συμπεριφορά, να μην επιτρέπεται».

Από την πλευρά του, ο Νικ Κύργιος, απάντησε στις κατηγορίες του Τσιτσιπά, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς του έκανα bullying. Αυτός πετούσε μπάλες σε μένα, αυτός χτύπησε θεατή, αυτό πέταξε την μπάλα έξω από το γήπεδο. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Με εξαίρεση το ότι πήγα μερικές φορές στον umpire, δεν έκανα τίποτα ασεβές προς τον Στέφανο σήμερα. Δεν πετούσα εγώ τις μπάλες. Δεν ξέρω τι να πω.

Κι εγώ θα ήμουν στεναχωρημένος αν έχανα από κάποιον δύο εβδομάδες σερί. Μάλλον θα πρέπει πρώτα να βρει τρόπο να με νικήσει μια-δύο φορές και μετά να πάει σε αυτό».

Απορώ γιατί έμεινε στο court. Ξέρω ότι αν είχαν αντιστραφεί οι ρόλοι, εγώ θα είχα αποβληθεί».

Οσο για τον χαρακτηρισμό... τσίρκο, είπε: «Εγώ αισθάνομαι υπέροχο. Το τσίρκο είχε να κάνει με αυτόν σήμερα. Εγώ αισθανόμουν υπέροχα. Αισθάνομαι μια χαρά, είμαι έτοιμος να ξαναπαίξω και αύριο. Απλά προσπαθεί να τα ρίξει σε μένα, έχει σοβαρά θέματα. Εγώ είμαι καλός στα αποδυτήρια, έχω πολλούς φίλους, για να ξέρετε. Είμαι από τους πιο συμπαθείς. Αυτόν δεν τον συμπαθούν, ας το πούμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: το πόρισμα της ψυχολόγου και ο μαρτυρικός ασφυκτικός θάνατος Ίριδας - Μαλένας

Τουρισμός: Η Ελλάδα πρώτος προορισμός των Ιταλών στο εξωτερικό

Λιβύη: κοινωνικό και πολιτικό χάος (εικόνες)