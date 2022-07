Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε και την Κυριακή η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Μικρές αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Κυριακή, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 11629 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 6664 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 925 φορείς του κορονοϊού.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε ακόμη στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανία

Αργολίδας

Αχαϊας

Βοιωτίας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Κέρκυρας

Κορινθίας

Λάρισας

Λασιθίου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Πιερίας

Ρεθύμνου

Ρόδου?

Χαλκιδικής

Χανίων

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





