Πυροβολούσε από την ταράτσα του και συνελήφθη - Τον πρόδωσαν τα social media (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά την έρευνα που διεξήγαγαν μέσα στο σπίτι του.

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου (2/7) στην Αγία Βαρβάρα Αττικής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, 35χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία σχετικά με βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο άνδρας πυροβολούσε στον αέρα από την ταράτσα κτηρίου.

Στο πλαίσιο μεθοδικής έρευνας και ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποιήθηκε ο 35χρονος, ως ο εικονιζόμενος στο βίντεο και συνελήφθη μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα, με ενσωματωμένη διόπτρα σκόπευσης, 5 φυσίγγια,

αεροβόλο τυφέκιο όπλο, με ενσωματωμένη διόπτρα σκόπευσης,

αεροβόλο πιστόλι, με γεμιστήρα κι ενσωματωμένο λέιζερ στόχευσης,

900 περίπου μεταλλικά φυσίγγια αεροβόλου όπλου,

17 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

250 περίπου μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου,

στιλέτο-σουγιάς και ελβετικός σουγιάς,

τσεκούρι, καθώς και 2 αμπούλες αεροβόλου όπλου.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

