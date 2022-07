Κοινωνία

Ρουβίκωνας: παρέμβαση στην Αμερικανική Πρεσβεία

"Ντου" του Ρουβίκωνα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, λόγω της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις.

Παρέμβαση του Ρουβίκωνα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Αφορμή ήταν η απαγόρευση των αμβλώσεων στις ΗΠΑ, με απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου κάτι που έφερε αντιδράσεις στον κόσμο.

Την ανακοίνωση για την επίθεση, έκανε γνωστή ο "Ρουβίκωνας" μέσα από το Facebook.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή:

"Εκτιμάται πως σε όλο τον κόσμο μία στις τέσσερις εγκυμοσύνες θα καταλήξει σε εθελούσιο τερματισμό, ανεξαρτήτως συνθήκης. Ένας στους 8 θανάτους που σχετίζονται με εγκυμοσύνες παγκοσμίως, οφείλεται σε μη ασφαλείς αμβλώσεις. Η απόφαση της 24ης Ιουνίου είναι τιμωρητική, όχι μόνο για εκείνες που επιθυμούν την άμβλωση, αλλά για όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιλέξει ελεύθερα και συνειδητά τη μητρότητα ή όχι.

Η επίθεση στις γυναίκες στις ΗΠΑ είναι υπόθεση όλων μας. Το δικαίωμα κάθε γυναίκας σε ασφαλή δωρεάν και ελεύθερη άμβλωση είναι αδιαπραγμάτευτο. Το δικαίωμα κάθε γυναίκας να ορίζει το σώμα της και τη σεξουαλικότητά της όπως επιθυμεί είναι ένα, ενιαίο και αδιαίρετο. Δεν έχει προύποθέσεις, ούτε εξαιρέσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ"

