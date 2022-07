Κόσμος

Οχάιο: Η στιγμή που αστυνομικοί γαζώνουν αφροαμερικανό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά 60 τραύματα από σφαίρες έφερε η σορός του νεαρού, η δολοφονία του οποίου έβγαλε στο δρόμο υποστηρικτές του «Black Lives Matter».

Βίντεο που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα δείχνουν ότι οκτώ αστυνομικοί εμπλέκονταν στους πυροβολισμούς από τους οποίους σκοτώθηκε ένας άοπλος νεαρός Αφροαμερικανός, το πτώμα του οποίου έφερε 60 τραύματα από σφαίρες.

Ο Τζέιλαντ Γουόκερ, 25 ετών, καταδιώχθηκε από τους αστυνομικούς όταν επιχείρησε να διαφύγει από τροχονομικό έλεγχο, την περασμένη εβδομάδα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η αστυνομία του Άκρον, στο Οχάιο, έδειξε πολλά βίντεο, ένα εκ των οποίων λέει ότι δείχνει έναν πυροβολισμό προερχόμενο από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος.

Έπειτα από καταδίωξη αρκετών λεπτών, ο Γουόκερ πήδηξε έξω από το αυτοκίνητό του και έτρεξε να φύγει πεζός. Οι αστυνομικοί λένε ότι φαίνεται σαν να στρέφεται προς αυτούς που εκείνη τη στιγμή τον καταδίωκαν. Αργότερα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα όπλο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Γουόκερ, ο Μπόμπι Ντιτσέλο, είπε στους δημοσιογράφους ότι «τον ανησυχεί πολύ» ο ισχυρισμός των αστυνομικών ότι ο Γουόκερ πυροβόλησε εναντίον τους από το αυτοκίνητό του. Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον βίαιο θάνατο του 25χρονου. «Θέλουν να τον μετατρέψουν σε μασκοφόρο, οπλισμένο τέρας. Και σας ρωτώ, ενώ τρέχει να φύγει, ποιο είναι το λογικό; Να τον πυροβολήσεις και να τον σκοτώσεις; Όχι, αυτό δεν είναι λογικό».

Ο Ντιτσέλο κάλεσε τους πολίτες να διαδηλώσουν ειρηνικά για τον θάνατο του Γουόκερ, τονίζοντας ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι να μην υπάρξουν βίαια επεισόδια.

Το απόγευμα του Σαββάτου, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο του Άκρον κρατώντας σημαίες του κινήματος Black Lives Matter και φωνάζοντας «Δικαιοσύνη για τον Τζέιλαντ».

Δεν είναι σαφές πόσες σφαίρες χτύπησαν τον Γουόκερ, όμως τα βίντεο από τις κάμερες που έφεραν επάνω τους οι αστυνομικοί τους δείχνουν να τον πυροβολούν δεκάδες φορές. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Στίβεν Μάιλετ, ο ιατροδικαστής ακόμη προσπαθεί να καθορίσει πόσα από τα 60 τραύματα ήταν «εισόδου» των σφαιρών και πόσα «εξόδου». Σύμφωνα με τον Μάιλετ, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον Γουόκερ, αφού τον πυροβόλησαν, όμως ήταν ήδη νεκρός.

Οι οκτώ αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διοικητική άδεια μετ’ αποδοχών. Υποστηρίζουν ότι νόμιζαν πως θα τους πυροβολούσε όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του και αντέδρασαν θεωρώντας τον πιθανή απειλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 176 σημεία

Φωτιές - ΓΓΠΠ: “Συναγερμός” για 5 περιφέρειες την Δευτέρα (χάρτης)

Καιρός: υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές τη Δευτέρα