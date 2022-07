Life

“Το Πρωινό” - Στεφάνοβα για Αδαμαντίδη: στο σπίτι είναι άλλος άνθρωπος, δεν είναι αυτός που είναι έξω (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε η πρώην σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Η πρώην σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη, Αναστασία Σταφάνοβα, που κατηγορείται για κακοποίηση μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Όσον αφορά στο εάν έχει υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά από τον τραγουδιστή, η πρώην σύντροφός του αποκάλυψε στην εκπομπή "Το Πρωινό": "Μάλιστα. Δυστυχώς έχουν συμβεί και θέλω να πω την αλήθεια. Εγώ έζησα 15 χρόνια με τον Θέμη και κάναμε και δύο παιδιά και έφυγα πέρισι. αθόρυβα χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα γιατί συνέβησαν και σε εμένα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Στο σπίτι είναι άλλος άνθρωπος δεν είναι αυτός που είναι έξω... Με χτύπαγε, σήκωνε χέρι.

Στη συνέχεια τόνισε πως έχει καλέσει και την αστυνομία αλλά έχει κάνει και μήνυση, στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας. "Πάνω σε έναν καυγά με χτύπησε κι εγώ προσ=χώρησα σε μήνυση. Μετά από αυτό το περιστατικό, ξαναέγινε και άλλοες φορές.

Όπως αναφέρει η πρώην σύντροφος το Θέμη Αδαμαντίδη, είχε καλέσει την αστυνομία 7 φορές ενώ είπε ότι τη χτυπούσε και μπροστά στα παιδιά τους.

Όσον αφορά το περιστατικό βίας με την Βαρβάρα Κίρκη, η Αναστασία Στεφάνοβα, είπε πως το ξέρει γιατί την πήρε η ίδια και της το είπε και τη ρώτησε αν έκανε τα ίδια πράγματα και σε εκείνη.

Ακόμη δήλωσε πως "όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού, συμβαίνουν δυστυχώς άσχημα πράγματα σε κάποια σπίτια".

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Ανήλικος χαστούκισε και απείλησε με μαχαίρι 15χρονο

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκροί μαθήτρια και νεαρός (εικόνες)

Κούγιας για Αδαμαντίδη: Δεν υπάρχουν στη δικογραφία φωτογραφίες και βίντεο