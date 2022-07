Life

Θέμης Αδαμαντίδης: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που η σύντροφός του πέφτει θύμα βιαιοπραγίας

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε φωτογραφία όπου φαίνονται τα τραύματα της Βαρβάρας Κίρκη. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τον καλλιτέχνη είναι και όσα υποστηρίζει η πρώην σύζυγος του.​

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η σύντροφος του τραγουδιστή Θέμη Αδαμαντίδη φαίνεται να πέφτει θύμα βιαιοπραγίας, είδε το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνθρωπος που την χτύπησε είναι ο τραγουδιστής.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, έξω από κατάστημα τυχερών παιγνίων, ένας άνδρας φαίνεται να κλωτσάει την γυναίκα. Εκείνη δεν αντιδράει, ενώ με βία ο άνδρας συνεχίζει να την σπρώχνει προς το αυτοκίνητο.

Τι κατήγγειλε στις Αρχές η πρώην σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη

«Ήμουν 2 ώρες στο αυτοκίνητο μόνη μου και τον περίμενα. Κάποια στιγμή γύρω στις 1:30, βγήκα από το αυτοκίνητο, βρισκόμουν ακριβώς απέξω, μίλησα στο κινητό μου τηλέφωνο Εκείνος μόλις με είδε να μιλάω στο τηλέφωνο, βγήκε έξω αγριεμένος και μου άσκησε σωματική και λεκτική βία. Με κατηγορούσε επίσης ότι φλερτάρω με τον ταξιτζή απέναντι, κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδές», είπε στις Αρχές η Βαρβάρα Κίρκη.

Φωτογραφία σοκ της Βαρβάρας Κίρκη

Στην φωτογραφία που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 φαίνονται τα τραύματα της Βαρβάρας Κίρκη ύστερα από τον ξυλοδαρμό της τον οποίο κατήγγειλε στην αστυνομία με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου με κατηγορούμενο τον Θέμη Αδαμαντίδη.

Αποκαλύψεις από την πρώην σύζυγο του Θέμη Αδαμαντίδη

Η πρώην σύζυγός του Θέμη Αδαμαντίδη, σε συνέντευξη της αναφέρθηκε σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που βίωσε η ίδια και τα παιδιά της από τον τραγουδιστή.

«Ο Θέμης είναι βίαιος με τις γυναίκες, έχει πρόβλημα. Έχω βιώσει τα περιστατικά και μπροστά στο σπίτι και μπροστά στα ανήλικα παιδιά μας. Με έχει βρίσει, έχει βρίσει και τα παιδιά, μπήκε το παιδί στην μέση που είναι 12 χρόνων, έβρισε το παιδί και το είπε μ… που υποστηρίζεις την μάνα σου, βρίζει ταις γυναίκες, ότι είμαστε όλες π…», ανέφερε στο Mega, η Αναστασία Στεφάνοβα, πρώην σύζυγος του τραγουδιστή.

Όπως είπε είχε ζητήσει την βοήθεια της αστυνομίας ωστόσο λόγω κορονοϊού δεν έφτασαν ποτέ στα δικαστήρια.

«Και εγώ αναγκάστηκα και πήρα τα παιδιά μου και έφυγα από την Ελλάδα και μένω στη Βουλγαρία εδώ και ένα χρόνο. Πλήρης αδιαφορία για τα παιδιά του. Είναι ο χειρότερος πατέρας που υπάρχει», ανέφερε ακόμα.

Ο δικηγόρος του Θέμη Αδαμαντίδη, απαντώντας στις καταγγελίες των δύο γυναικών είπε πως βλέπουν τον καλλιτέχνη ως χρυσότοκο όρνιθα που σκοπό έχουν να του αποσπάσουν χρήματα.

«Ο κύριος Αδαμαντίδης και για την πρώτη αλλά και για την δεύτερη κυρία, είναι χρυσοτόκος όρνιθα. Επειδή ο κύριος Αδαμαντίδης δεν είναι κανένα παιδάκι, για αυτό τον λόγο όταν αντιλαμβάνεται πλέον ότι αυτές οι κυρίες δεν ενδιαφέρονται για τα συναισθήματά του, για την προσωπικότητα του αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν το ταμείο στα χέρια τους. Ο καθένας καταλαβαίνει ποιος από τις δυο πλευρές είναι το θύμα και ποιος είναι ο δράστης», υποστήριξε στο Mega ο δικηγόρος του Αλέξης Κούγιας.

Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή, Αναστασία Στεφάνοβα, σε συνέντευξη της αναφέρει πως ο Θέμης Αδαμαντίδης δεν δίνει καμία διατροφή για τα παιδιά του και πως την βοηθάει οικονομικά η παρουσιάστρια και πρώην σύντροφος του, Βαρβάρα Κίρκη.

Ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και απλή εξύβριση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του τραγουδιστή Θέμη Αδαμαντίδη, μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η παρουσιάστρια Βαρβάρα Κίρκη και πρώην σύντροφός του για ξυλοδαρμό. Ο τραγουδιστής αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η πρώην σύντροφος του προχώρησε σε ψευδείς καταγγελίες για εκβιασμό επειδή χώρισαν πρόσφατα. Ο καλλιτέχνης πήρε προθεσμία για να δικαστεί αύριο Δευτέρα, ενώ του έχει επιβληθεί ο περιορισμός να μην έχει καμία επικοινωνία με τη συγκεκριμένη γυναίκα και να μην την πλησιάσει ούτε στα 100 μέτρα.

Κούγιας: Το βίντεο αποδεικνύει την αθωότητα του Θέμη Αδαμαντίδη

Κατασκευασμένη χαρακτηρίζει την υπόθεση των καταγγελιών σε βάρος του Θέμη Αδαμαντίδη για ξυλοδαρμό ο συνήγορος του Αλέξης Κούγιας ο οποίος σε ανακοίνωση του υποστηρίζει πως στην δίκη του τραγουδιστή την Δευτέρα «θα υπάρξουν εκπλήξεις».

«Δεν υπάρχει ούτε τράβηγμα μαλλιών, ούτε χαστούκι στο πρόσωπο, ούτε καμία κλοτσιά που να χτύπησε την καταγγέλλουσα, ούτε ακούγονται βρισιές και το κυριότερο η καταγγέλλουσα φαίνεται να αποχωρεί από την σκηνή αγέρωχη και σχεδόν απολαμβάνουσα αυτό που συνέβη», τονίζει μεταξύ άλλων σε μακροσκελή επιστολή του ο γνωστός δικηγόρος, Αλέξης Κούγιας για βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας νωρίτερα σήμερα.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Κούγια:

"Όπως είναι γνωστό, η πρώην σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη, αφού τον απομύζησε οικονομικά επί περίπου ένα χρόνο, λίγο μετά την ανακάλυψη του Θέμη Αδαμαντίδη ότι του έκλεψε 7.000 ευρώ, εξαιτίας της οποίας διέκοψε και τις σχέσεις τους, σκηνοθέτησε και κατασκεύασε μία εντελώς ψεύτικη ιστορία δήθεν ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό να τον εκβιάσει μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας, αφού ο Θέμης Αδαμαντίδης είχε δύο συναυλίες το Σαββατοκύριακο, στην Λαμία και στην Μυτιλήνη.

Αφού αρχικά ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είναι ακόμη σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη, ενώ αυτή η σχέση είχε διακοπεί προ ενός μηνός μετά από ένα ταξίδι στο Μονακό, όπου υπήρξε ένα συμβάν με έναν Κύπριο επιχειρηματία, τον καταμήνυσε ψευδώς ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης της τράβηξε τα μαλλιά, μετά την χαστούκισε στο πρόσωπο και στο τέλος την κλότσησε, ενώ συγχρόνως την εξύβριζε.

Σήμερα ο δικηγόρος της, που συνηθίζει να διαρρέει παρανόμως, υλικό δικογραφίας σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάζεται, παρουσίασε ένα βίντεο ενός λεπτού χωρίς να φαίνονται πρόσωπα, το οποίο αποδεικνύει ότι όλα όσα έχει ισχυριστεί η εντολέας του είναι ψέματα, αφού ακόμα και αν είναι ο κύριος Θέμης Αδαμαντίδης αυτός που απεικονίζεται στο βίντεο, δεν υπάρχει ούτε τράβηγμα μαλλιών, ούτε χαστούκι στο πρόσωπο, ούτε καμία κλοτσιά που να χτύπησε την καταγγέλλουσα, ούτε ακούγονται βρισιές και το κυριότερο η καταγγέλλουσα φαίνεται να αποχωρεί από την σκηνή αγέρωχη και σχεδόν απολαμβάνουσα αυτό που συνέβη, εικόνα που δεν ταιριάζει σε δήθεν κακοποιημένη γυναίκα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Όσο για την πρώην σύντροφο, βουλγαρικής καταγωγής, του Θέμη Αδαμαντίδη τα καλύτερα έρχονται και ήδη στο γραφείο μας έχουν φθάσει συγκλονιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν το πώς η συγκεκριμένη κυρία παραπλάνησε τον Θέμη Αδαμαντίδη πριν ένα χρόνο και ουσιαστικά απήγαγε τα παιδιά του και μετακόμισε στην Βουλγαρία, αλλά ο μεγαλόψυχος Θέμης Αδαμαντίδης, αντί να την εξοντώσει δικαστικά, της αγόρασε και σπίτι και δεν άφησε τα παιδιά του ούτε μία μέρα χωρίς χρήματα, όπως αποδεικνύεται από Extrait (ΕΞΤΡΕ) τραπεζών και την υπηρεσία της Western Union.

Εναντίον όσων δημοσιοποίησαν αυτό το βίντεο και μάλιστα το εμφάνισαν ως δήθεν να αποδεικνύει την ενοχή του κύριου Αδαμαντίδη, ενώ στην πραγματικότητα τον αθωώνει, θα υποβληθούν και μηνύσεις και αγωγές αποζημιώσεως.

Όσον αφορά το αυριανό Δικαστήριο, παρά το ότι ο κύριος Κούγιας παρίσταται σε δύο σοβαρές δίκες Folli Follie, ψευτογιατρός, θα γίνει κανονικά και θα υπάρξουν εκπλήξεις.

Υ.Γ. Πριν από λίγο στο site «Πρώτο Θέμα» δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του δήθεν θύματος που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είναι σίγουρα τραυματισμοί τους οποίους δεν προκάλεσε ο κύριος Θέμης Αδαμαντίδης, όπως αποδεικνύεται από το βίντεο που προεβλήθη και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιατροδικαστικώς. Αυτές οι συμπεριφορές αποδεικνύουν πόσο κατασκευασμένη είναι η υπόθεση κατά του Θέμη Αδαμαντίδη και αυτό θα αποδειχθεί αύριο στο Δικαστήριο.

Αθήνα, 3.7.2022

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Αλέξιος Χ. Κούγιας"

