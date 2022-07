Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ενημέρωση Ζαούτη - Παρασκευή για την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υποπαραλλαγές ΒΑ4 και ΒΑ5 της Όμικρον σαρώνουν την Ευρώπη. Ποιες περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται στο "κόκκινο".



Ενημέρωση για την πανδημία COVID-19 πραγματοποιούν ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Καθηγητής Παιδιατρικής κ. Θεοκλής Ζαούτης και ο Α' Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Αναπληρωτής Καθηγητή Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Δημήτρης Παρασκευή.

Ο κ. Ζαούτης ξεκινώντας την ομιλία του είπε πως σε όλη την Ευρώπη οι χώρες μπαίνουν στο «κόκκινο», καθώς όλα τα κράτη έχουν αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων. «Βλέπουμε αύξηση και στα ποσοστά θετικότητας, βάσει του αριθμού των τεστ που διεξάγει κάθε κράτος» είπε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, η Ελλάδα είναι δεύτερη μετά την Κύπρο στον αριθμό τεστ ανά 100.000 πληθυσμό. «Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα και τη θετικότητα, τα περισσότερα κράτη είναι στο βαθύ κόκκινο ή σε μια απόχρωση του κόκκινου. Υπάρχει και αύξηση στα κρούσματα άνω των 65 ετών στην πλειοψηφία των κρατών της ΕΕ. Τα περισσότερα κράτη δεν είναι στο κόκκινο σε ό,τι αφορά τις νοσηλείες. Και στις ΜΕΘ είναι καλή η εικόνα στην Ελλάδα» ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Ζαούτης.

Κατά τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, τα στελέχη του κορονοϊού που «σαρώνουν» στην Ευρώπη είναι οι ΒΑ4 και ΒΑ5 της Όμικρον.

Στην ενημέρωσή του ο κ. Παρασκευής ανέφερε ότι μεγάλη αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού παρατηρείται στα Ιόνια νησιά, το νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και την Αττική. Στις περιοχές αυτές η αύξηση των κρουσμάτων συνέβη νωρίτερα, σημείωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ποσοστό επαναλοιμώξεων αυξήθηκε στις 3 εβδομάδες οπου εντοπίζεται χρονικά η έξαρση της πανδημίας στην χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, η μεγαλύτερη αύξηση τα κρούσματα παρατηρείται στην ομάδα 18 έως 24 ετών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η αύξηση δεν είναι σημαντική. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή καταγράφεται ταυτόχρονα μια αξιόλογη αύξηση στις επαναλοιμώξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Ντίνα Κώνστα: η σχέση της με τη... Ντένη Μαρκορά και η απόφασή της την προσωπική της ζωή (βίντεο)

National Geographic: Τρία ελληνικά νησιά στον πράσινο κατάλογο

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Οι αστυνομικοί στους Αγίους Αναργύρους έδρασαν με αυτοθυσία