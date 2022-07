Κοινωνία

Σέρρες: πήγε να τον πατήσει με αυτοκίνητο και μετά τον πυροβόλησε με καραμπίνα

Παραδόθηκε ο 32χρονος μετα τη διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ένος άνδρα.

Στον εισαγγελέα Σερρών οδηγείται 32χρονος που φέρεται να «πρωταγωνίστησε», τα ξημερώματα της Κυριακής, σε δύο διαδοχικά επεισόδια με θύμα 45χρονο, ύστερα από μεταξύ τους φραστική αντιπαράθεση.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το πρώτο επεισόδιο συνέβη στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ο 32χρονος, κινούμενος με το αυτοκίνητό του, κατηγορείται ότι παρέσυρε τον 45χρονο, με συνέπεια να τον τραυματίσει. Λίγη ώρα ώρα αργότερα σε γειτονικό οικισμό, το Ποντισμένο, ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο, όταν ο ίδιος δράστης συνάντησε εκ νέου τον παθόντα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα, πυροβόλησε εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν ο 45χρονος μαζί με τη σύζυγό του, χωρίς όμως να τους τραυματίσει.

Το βράδυ της ίδιας μέρας και καθώς είχαν ξεκινήσει αστυνομικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, ο 32χρονος προσήλθε στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη, όπου παραδόθηκε αυτοβούλως.

Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

