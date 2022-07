Πολιτική

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μπογιές στο σπίτι βουλευτή (εικόνες)

Για ποιον λόγο δέχτηκε επίθεση με μπογιές στο γραφείο του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Φινοκαλιώτης.



Επίθεση με μπογιές πραγματοποίησαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση έγινε χθες το βράδυ στην είσοδο του σπιτιού του, σε περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε, με ανάρτηση στο διαδίκτυο, η αυτοαπακολούμενη αναρχική συλλογικότητα "Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης". Σε κείμενο αναφέρεται ότι επρόκειτο για "ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη».

Ανάλογη επίθεση με μπογιές, για τον ίδιο λόγο, είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα από την ίδια συλλογικότητα στο επαγγελματικό γραφείο του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Δημήτρη Φινοκαλιώτη.

Πηγή εικόνων: Facebook / "Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης"

