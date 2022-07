Κοινωνία

Φωτιά στον Κάλαμο Αττικής

Αγώνας δρόμου από τους πυροσβέστες για να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένη περιοχή.

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βλαστός Αγίων Αποστόλων στον Κάλαμο Αττικής.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Επί τόπου έχουν σπεύσει για να σβήσουν την φωτιά επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

«Ελεγχόμενη η κατάσταση στον Κάλαμο», λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Καθησυχαστικός είναι ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε στον Κάλαμο το μεσημέρι.

«Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση στον Κάλαμο, καταφέραμε να την περιορίσουμε», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γιασημάκης και προσέθεσε: «Υπήρχε η φωτιά στο Σχηματάρι και με διάσπαρτα μέτωπα κι έσκασε κι εδώ στον Κάλαμο, όμως οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι δικές μας του Δήμου την πρόλαβαν και κατάφεραν να τη συγκρατήσουν. Αυτή τη στιγμή είναι όλα υπό έλεγχο».

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές στο Σχηματάρι Βοιωτίας και στην Ηλεία.

