Βρετανία: Φωτιά σε πολυκατοικία μετά από έκρηξη αερίου (βίντεο)

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν προειδοποιηθεί να κρατούν τα παράθυρα κλειστά

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία σήμερα το πρωί στο Μπέντφορντ της Βρετανίας, η οποία προκλήθηκε από έκρηξη αερίου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο λίγη ώρα αφού το κτίριο κατοικιών τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες από το σημείο κατά την επιχείρηση κατάσβεσης από τους πυροσβέστες.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν προειδοποιηθεί να κρατούν τα παράθυρα κλειστά και να αποφεύγουν την περιοχή καθώς παρατηρήθηκε πυκνός μαύρος καπνός στον αέρα.



