Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1 για Αδαμαντίδη: Ποτέ δεν ήταν επίσημη σύντροφος του - Διακινούνται αναληθή στοιχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο γνωστός ποινικολόγος την καταγγελία εις βάρος του λαϊκού τραγουδιστή

Ο γνωστός ποινικολόγος και συνήγορος του Θέμη Αδαμαντίδη, Αλέξης Κούγιας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την καταγγελία κατά του γνωστού τραγουδιστή.

Η σύντροφός του, Βαρβάρα Κίρκη τον κατήγγειλε για ξυλοδαρμό.

"Ούτε το βίντεο ούτε κάποιο άλλο στοιχείο έχει κατατεθεί, και σήμερα μάλιστα στην δικογραφία δεν υπήρχε τίποτα, όλα αυτά που διαρρέουν είναι αναληθή" είπε ο κ. Κούγιας.

Αναφερόμενος στην αναβολή της δίκης είπε "ο λόγος ήταν η απουσία της μηνύτριας με την δικαιολογία ότι δεν έχει υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, που ενώ της έχει παραγγελθεί δεν έχει πάει ακόμη για την ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών".

"Η κυρία αυτή υποστήριξε πως ο κ. Αδαμαντίδης τη χαστούκισε, της τράβηξε τα μαλλιά και την κλώτσησε, στο βίντεο που διακινεί στο διαδίκτυο και στο οποίο φαίνεται μία σκιά δεν αποδεικνύεται τίποτα τέτοιο" και επεσήμανε "στο βίντεο αυτός που την κλωτσά είναι ένας άλλος κύριος, γόνος εύπορης οικογένειας, κάτι που δείχνει ότι το προκαλούσε και εκείνη".

Όπως ανέφερε για τη σχέση τους "όταν τον έχανε τον αναζητούσε σε χώρους που σύχναζε για να του παίρνει χρήματα, ενώ το πρόβλημα ξεκίνησε όταν κατάλαβε ότι δεν θα γίνει ποτέ επίσημη σύντροφος του κ.Αδαμαντίδη".

Όσο για την καταγγελία και της πρώην συζύγου του τραγουδιστή, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά και η οποία ζει πλέον στη Βουλγαρία "12 χρόνια δεν έκανε καμία καταγγελία και μάλιστα πήρε κρυφά τα παιδιά και πήγε να ζήσει στη Βουλγαρία με το νέο σύντροφό της. Ο κ.Αδαμαντίδης θα μπορούσε να της υποβάλλει μήνυση και για αρπαγή, όμως δεν το έκανε. Απορώ πως γίνεται οι δύο προηγούμενες γυναίκες του να υποστηρίζουν πως ήταν υπόδειγμα πατέρα και οι κυρίες αυτές να τον καταγγέλουν για ξυλοδαρμό", τόνισε ο γνωστός ποινικολόγος, ενώ ξεκαθάρισε πως " δεν υπάρχει πιθανότητα συμβιβασμού με την κ. Κίρκη".

Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: Αποφυλακίζεται ο μεσίτης δυο μήνες μετά την καταδίκη του

Ιταλία: χιονοστιβάδα παρέσυρε στο θάνατο περιπατητές (βίντεο)

Νέο Φάληρο: χτύπησε την σύντροφό του και την παράτησε στη μέση του δρόμου