Θέμης Αδαμαντίδης: Αναβολή της δίκης - Τι δήλωσε ο τραγουδιστής

Απούσα απο το δικαστήριο η φερόμενη ως παθούσα. Για πότε ορίστηκε η δίκη στο Αυτόφωρο.



Σε αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του τραγουδιστή Θέμη Αδαμαντίδη, ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για κατηγορίες που αφορούν σε ενδοοικογενειακή βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και απλή εξύβριση σε βάρος της συντρόφου του Βαρβάρας Κίρκη.

Η δίκη αναβλήθκε για τις 14 Ιουλίου, ενώ απούσα απο το δικαστήριο ήταν η φερόμενη ως παθούσα.

Λίγο μετά την απόφαση τόσο ο τραγουδιστής όσο και ο δικηγόρος του Αλέξη Κούγια έκαναν δηλώσεις.

«Η αλήθεια θα με δικαιώσει πολύ σύντομα. Ήθελα να δικαστώ και γι’ αυτό ήρθα. Οπωσδήποτε αυτό ήταν και η άποψη του δικηγόρου μου» είπε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Κούγιας δήλωσε: «Έχουν διακινηθεί στο διαδίκτυο εντελώς ψευδή αποδεικτικά στοιχεία. Το βίντεο δεν αφορά τον κύριο Αδαμαντίδη επίσης φαίνεται κάποιες φωτογραφίες που έχει έναν μώλωπα στο μάτι. Αυτή η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Αδαμαντίδη. Αυτός ο μώλωπας είναι όντως το πρόσωπό της παθούσας αλλά έχει προκληθεί πριν ενάμιση χρόνο. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη δικογραφία που να επαληθεύει όσα ισχυρίζεται».

