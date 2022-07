Πολιτισμός

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Βραβεία YouSmile σε μαθητές που έδωσαν το καλό παράδειγμα!

Μαθητές από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν για πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλαβαν και είχαν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, ενέπνευσαν άλλα παιδιά και ενήλικες. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μαθητικού Εθελοντισμού -You Smile, επέλεξαν ανάμεσα από τριάντα πέντε χιλιάδες μαθητές εκείνους που συνέβαλαν ώστε η καθημερινότητα να γίνει καλύτερη.

Μαθητές από την Καβάλα βραβεύτηκαν στην κατηγορία Τεχνολογία και Επιστήμη, για το βραχιόλι «Besafe» που δημιούργησαν για να προλαμβάνονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το βραχιόλι με το πάτημα ενός κουμπιού στέλνει email στο άτομο της επιλογής του κατόχου. Στην κατηγορία: Μαθητές & μαθήτριες που βοήθησαν την κοινωνία βραβεύτηκαν μαθητές από τις Γούβες Εύβοιας, οι οποίοι βοήθησαν στο σβήσιμο των περσινών πυρκαγιών. Μαθητές από τον 'Αγιο Δημήτριο Αττικής, βραβεύτηκαν γιατί παρέδωσαν μάθημα πραγματικής φιλίας όταν χρειάστηκε να υπερασπιστούν το δικαίωμα του συμμαθητής τους από τη Γουϊνέα, Σαϊντού Καμαρά, να παραμείνει στην Ελλάδα.

«Εκείνο που έχει κατακτήσει το Χαμόγελο του Παιδιού είναι να νομιμοποιηθεί ως η αλογόμυγα του συστήματος. Αυτό το οποίο μας τσιμπάει, μας ενοχλεί, δεν μπορούμε να το διώξουμε όμως γιατί έχει νομημοποιηθεί στις συνειδήσεις μας. Και μας δείχνει πολλές φορές πως το κέφι και η έμπνευση μπορούν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, όπως τα yousmile awards» ανέφερε από το βήμα της εκδήλωσης ο υφυπουργός Παιδείας, 'Αγγελος Συρίγος.

Μαθήτριες από το Βόλο βραβεύτηκαν στην κατηγορία Τέχνη και Πολιτισμός για τη δανειστική βιβλιοθήκη που έφτιαξαν σε στάση λεωφορείου. Η κολυμβήτρια Γλυκερία Ταραζά, από την Κρήτη βραβεύτηκε στην κατηγορία Αθλητισμός λόγω της πρόσφατης διάκρισής της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης Κολύμβησης στην Μάλτα, με την Εθνική Ομάδα Νεανίδων.

«Σε κάθε εκδήλωση της ζωής κάποιοι είναι μπροστά και κάποιοι δεν είναι. Όμως, τελικά η μεγάλη μας νίκη, και αυτό μας έχει δείξει το Χαμόγελο του Παιδιού αυτά τα 27 χρόνια, είναι το πόσο φροντίζουμε, στηρίζουμε και είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς που δεν είναι πάντα νικητές. Το μεγάλο στοίχημα είναι να είναι όλα τα παιδιά αισιόδοξα» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Μαθήτρια από τη Θεσσαλονίκη βραβεύτηκε για την πρωτοβουλία της να μαζεύει απορρίμματα από εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι και μια ακόμα έφηβη απέσπασε βραβείο καθώς καθημερινά συλλέγει και μοιράζει φαγητό σε άστεγους. «Τα παιδιά εθελοντές μας εκπροσωπείτε στην καθημερινότητα. Μας εκφράζετε, μας κάνετε περήφανους», επεσήμανε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Ανάμεσα στους μαθητές οι οποίοι βραβεύτηκαν ήταν και ο ενήλικας Δημήτρης Παπανικολάου για την ευαισθητοποίηση του σε θέματα αυτισμού και συνδρόμου 'Ασπεργκερ. Ο κ. Παπανικολάου έχει δημιουργήσει την καμπάνια εκπαιδευτικών προγραμμάτων UniqueAll, υμνώντας τη διαφορετικότητα κάθε παιδιού.

