Wimbledon – Ναδάλ: “Σίφουνας” ο Ναδάλ προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ο 36χρονος Ισπανός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο του. Ο Αμερικανός Τέιλορ Φριτς, το επόμενο εμπόδιο.

Με μία ακόμη πειστική εμφάνιση και 2 ώρες και 23 λεπτά αγώνα, ο Ράφαελ Ναδάλ ξεπέρασε και το εμπόδιο του Ολλανδού Μπότικ φαν ντε Ζάντσχουλπ και για 8η φορά στην τεράστια καριέρα του εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Γουίμπλεντον.

Ο 36χρονος Ισπανός επιβλήθηκε με 3-0 σετ του νο25 της παγκόσμιας κατάταξης και στην επόμενη φάση του τουρνουά θα βρει απέναντί του τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτς (νο11 στον κόσμο).

Μόνο στο τρίτο σετ δυσκολεύτηκε ο κάτοχος των 22 τίτλων Grand Slam, το οποίο πήρε 7-6 (6), αν και προηγήθηκε με 5-2 στα game. Ο Ολλανδός έκανε μεγάλη προσπάθεια και κατάφερε να στείλει το σετ στο τάι μπρέικ, όπου κι εκεί επέστρεψε από το εις βάρος του 6-3 (6-6), αλλά λύγισε στη συνέχεια.

Στ΄ άλλα δύο σετ ο αριστερόχειρας τενίστας ήταν κυρίαρχος και με 6-4, 6-2, έβαλε απο νωρίς τις βάσεις για να φτάσει στη 18η σερί εφετινή του νίκη σε Major διοργάνωση και να μείνει «ζωντανός» στη μάχη για την κατάκτηση του 3ου τίτλου στο All England Club (2008 και 2010 τα δύο προηγούμενα).

