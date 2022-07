Οικονομία

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Πότε θα είναι η έτοιμη η εφαρμογή για ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στο Power Pass, ξεκαθάρισε ότι όσο ποιο γρήγορα ολοκληρωθεί η διαδικασία τόσο γρηγορότερα οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα τους και για το λόγο αυτό δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση.

Κατά συνέπεια η διορία για την υποβολή της σχετικής δήλωσης ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Ιουλίου.

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει η ένδειξη «υπό εκκαθάριση» που βλέπουν όσοι έχουν υποβάλει την αίτηση, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση έχει υποβληθεί ορθά και σύντομα θα λάβουν ενημέρωση και για το τελικό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος.

Μέχρι και χθες το βράδυ οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί ξεπερνούσαν τα 2.750.000 και μέχρι τα μεσάνυχτα αναμένεται να υποβληθούν αρκετές ακόμη.

Οι πληρωμές σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Τέλος ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι από τις 27 Ιουλίου θα τεθεί σε λειτουργία και η εφαρμογή, με την οποία θα έχουμε ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό μας τηλέφωνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο των Ρώσων η Ντανιέτσκ

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 193 σημεία

Καιρός: Ζέστη και μελτέμια την Τρίτη