Κοινωνία

Χειροπέδες σε πατέρα και ανήλικη κόρη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Ο 38χρονος πατέρας και η 15χρονη κόρη του έκρυβαν τα ναρκωτικά σε εγκαταλελειμμένο χωράφι κοντά στο σπίτι τους.

Ένας άνδρας 38 ετών και η ανήλικη κόρη του 15 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία στα Χανιά κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ οι δύο ημεδαποί συλληφθέντες έκρυβαν τα ναρκωτικά σε εγκαταλελειμμένο χωράφι κοντά στο σπίτι τους, ενώ η ανήλικη ενεργούσε κατ' εντολή του πατέρας της.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε, χθες Δευτέρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100,3 γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

