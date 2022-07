Παράξενα

Αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες πέταγε για 14 ώρες με μια τρύπα στη μία του πλευρά! (βίντεο)

Οι επιβάτες που εγκατέλειψαν την πτήση, την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, εντόπισαν μια μεγάλη τρύπα στο πλάι του αεροπλάνου μετά την προσγείωσή του στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.

Το Airbus A380 είχε πετάξει για, σχεδόν, 14 ώρες από τον κύριο κόμβο της στο Ντουμπάι, με ορισμένους επιβάτες να αναφέρουν ότι το περιστατικό μπορεί να συνέβη κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την απογείωση.

Αν και το superjumbo παρέμεινε στο έδαφος στο αεροδρόμιο του Μπρισμπέιν από την Παρασκευή, η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το περιστατικό δεν είχε «καμία επίπτωση στην άτρακτο, το πλαίσιο ή τη δομή του αεροσκάφους».

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση EK430 την 1η Ιουλίου, με την Aviation Herald να αναφέρει ότι οι πιλότοι είχαν επικοινωνήσει με τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Μπρισμπέιν λίγο πριν από την προσγείωση, για να αναφέρουν ότι υποπτεύονταν ότι είχε σκάσει ένα ελαστικό κατά την απογείωση και ζητούσαν να τους συναντήσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την προσγείωση.

Οι επιθεωρητές ανακάλυψαν, επίσης, μια αποκολλημένη βίδα στο πτερύγιο του αεροσκάφους, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό αν τα δύο περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.

«Έγινε ένας δυνατός κρότος και τον ένιωσα και μέσα από το πάτωμα», δήλωσε ένας επιβάτης, μιλώντας στην αυστραλιανή εφημερίδα «The Courier Mail». «Το πλήρωμα καμπίνας παρέμεινε ήρεμο, σταμάτησε το φαγητό και πήρε τηλέφωνο και έλεγξε τα φτερά και τους τους κινητήρες». Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και κανένας επιβάτης δεν αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε

πηγή βίντεο: airlive

