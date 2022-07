Κοινωνία

Φωτιά στο Πικέρμι - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στο Πικέρμι Αττικής επί της Λ. Μαραθώνος

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στο Πικέρμι Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2022

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα θέση του Άρη και οι προβλέψεις για την Τρίτη (βίντεο)

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη φίλη της κόρης του