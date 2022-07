Life

Ρίκι Μάρτιν: Τρία εκατομμύρια δολάρια ζητά η πρώην μάνατζέρ του

Η πρώην μάνατζερ του Ρίκι Μάρτιν διεκδικεί από τον τραγουδιστή τρία εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται στα δικόγραφα της αγωγής που κατέθεσε η Ρεμπέκα Ντράκερ, μάνατζερ του Ρίκι Μάρτιν το 2014-2018 και ξανά από τον Μάιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2022, δεν της καταβλήθηκαν χρήματα που της οφείλονταν βάσει συμφωνίας που είχαν υπογράψει.

Στην καταγγελία που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, η Ντράκερ ζητά τρία εκατομμύρια δολάρια που, όπως αναφέρει, συσσωρεύτηκαν, επειδή δεν έλαβε τα συμφωνηθέντα χρηματικά ποσά.

Η Ντράκερ ισχυρίζεται ότι «έσωσε την καριέρα του Ρίκι Μάρτιν» και ότι «προστάτεψε» τον τραγουδιστή της επιτυχίας «Livin’ la Vida Loca» από «τις συνέπειες ριψοκίνδυνων απερισκεψιών».

«Η Ρεμπέκα Ντράκερ το έκανε όχι μόνο επειδή ήταν η μάνατζέρ του, αλλά και επειδή πίστευε ότι ο Μάρτιν ήταν αγαπημένος της φίλος» αναφέρεται στην αγωγή.

Η Ντράκερ ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε «τοξικό περιβάλλον εργασίας» και αναφέρεται σε «ένα ιδιαίτερα άσχημο περιστατικό στο Ντουμπάι με τον Μάρτιν και τον εκπρόσωπό του Χοσέ Βέγκα» το 2018, το οποίο την έκανε να παραιτηθεί από τη θέση.

Μετά από μήνες που ο Μάρτιν ζήτησε την επιστροφή της, σημειώνει ότι αποφάσισε να δώσει στην επαγγελματική της σχέση με τον τραγουδιστή «άλλη μια ευκαιρία» επιστρέφοντας ως μάνατζερ του τον Μάιο του 2020.

«Αν και η καριέρα του Μάρτιν άνθισε από τότε που προσέλαβε εκ νέου τη Ρεμπέκα Ντράκερ ως μάνατζέρ του, τον Μάιο του 2020, εκείνη ήταν αναγκασμένη να αντιμετωπίσει μια σειρά από προσωπικά ζητήματα του τραγουδιστή, όπως προβλήματα με τη νταντά που προσέλαβε για να φροντίζει τα παιδιά του, η μη καταβολή φόρων από τον Μάρτιν και κατάχρηση ουσιών, μεταξύ άλλων ζητημάτων» υποστηρίζεται στη μήνυση.

