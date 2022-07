Life

Ο Γιώργος Λεβέντης Διευθύνων Σύμβουλος σε ΑΝΤ1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και ANTENNA STUDIOS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία, έχει επιτυχημένη πορεία και βαθιά γνώση του διεθνούς και εγχώριου μιντιακού τοπίου. Η ανακοίνωση του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ο Όμιλος ANTENNA ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Γιώργος Λεβέντης αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος για τις εταιρίες ΑΝΤ1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και ANTENNA STUDIOS.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο Γιώργος Λεβέντης θα δώσει δυναμική πνοή στους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, συνδυάζοντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό με την αποτελεσματική υλοποίηση. Με πολύχρονη εμπειρία, επιτυχημένη πορεία και βαθιά γνώση του διεθνούς και εγχώριου μιντιακού τοπίου, ο Γιώργος Λεβέντης θα συμβάλλει καθοριστικά, με διορατικότητα και έμπνευση, στο όραμα του Ομίλου».

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Τραγωδία στα Τέμπη: Αυτοκτόνησε ένα από τα παιδιά που είχε επιζήσει από το δυστύχημα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Τετάρτη (χάρτης)