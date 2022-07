Πολιτική

Τσίπρας για στέγαση: Επίδομα ενοικίου μέχρι 350 ευρώ

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις άξονες. Τι περιλαμβάνει.

Επίδομα ενοικίου έως 350 ευρώ σε 150.000 νέους ως 44 ετών, μπλόκο στα funds για το Airbnb, τράπεζα στέγης για χαμηλά ενοίκια, νέο πτωχευτικό νόμο, είναι μέσα στα μέτρα για τα οποία δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε ειδική εκδήλωση του κόμματός του για το στεγαστικό πρόβλημα.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιέγραψε με μελανά χρώματα την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνει η πλειονότητα της κοινωνίας λόγω της κρίσης ακρίβειας, ενώ ανέπτυξε την στρατηγική του κόμματος του για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης.

Eπιτέθηκε στην κυβέρνηση γιατί ευνοεί μία κερδοσκοπική πολιτική των funds και της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του Airbnb, αφήνοντας ανυπεράσπιστους τους πολίτες. «Η Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου το 40% του πληθυσμού, 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά σε σύνολο 4,1 εκατομμυρίων, βρίσκεται σήμερα σε δεινή στεγαστική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε: «Γιατί δίνουν πάνω από το μισό του εισοδήματός τους για τις ανάγκες στέγασης, για νοίκι ή για δόση στεγαστικού δανείου, για ρεύμα, θέρμανση ή ψύξη και κοινόχρηστα. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης, το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 9%. Και δεύτερη χειρότερη, μετά την Ελλάδα, είναι η Βουλγαρία με ποσοστό 17,5%».

Αναφέρθηκε κατ αρχήν στην κρίση ακρίβειας και περιέγραψε τις δυνατότητες άμεσης ανακούφισης:

Με το πλαφόν στη χονδρική και στη λιανική αγορά ρεύματος.

Με την αποκατάσταση του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ.

Με το τέλος της αισχροκέρδειας των παραγωγών.

Με τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα κατανάλωσης.

Με τη διαγραφή μέρους του πανδημικού χρέους.

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «αντίστοιχες άμεσες παρεμβάσεις σχεδιάζουμε και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας νοικοκυριών με συσσωρευμένα χρέη ρεύματος, αερίου, ενοικίου, με κομμένες παροχές ηλεκτρικού, που αντιμετωπίζουν και επισιτιστική κρίση. Το σχέδιό μας, για παράδειγμα, προβλέπει:

Τη δωρεάν επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος

Τη παροχή δωρεάν ρεύματος έως 300 kw ανά μήνα και ανά νοικοκυριό, με προπληρωμένη κάρτα αλληλεγγύης για αγορά τροφίμων και βασικών ειδών.

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε την στρατηγική του για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης που κινείται στο τρίπτυχο: Άμεση ανακούφιση, ανασύνταξη και προοπτική.

Το Σχέδιό του όπως ανέφερε κινείται στους εξής άξονες:

* Ο πρώτος άξονας του σχεδίου αφορά την αντιμετώπιση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών με εγγύηση την κατοικία, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και εξήγησε: «Από τα 4 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα 3 εκατ. έχουν ιδιόκτητη στέγη και από αυτά το 23% έχουν δάνεια και υποθήκες. Υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη να προλάβουμε ένα τεράστιο κύμα εκποίησης της λαϊκής περιουσίας που όμοιο του δεν έχει ζήσει ποτέ η χώρα, ακόμα και στα πιο σκληρά μνημονιακά χρόνια της μεγάλης κρίσης». Για να προλάβει τον κίνδυνο να αλλάξει χέρια η ακίνητη περιουσία το σχέδιο του προβλέπει:

Την κατάργηση του ακραία αντικοινωνικού Πτωχευτικού Νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ

Την επαναφορά της προστασίας τη κύριας κατοικίας των λαϊκών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης με την υπαγωγή της τόσο στην εξωδικαστική όσο και στη δικαστική διαδικασία, και την δεσμευτικότητα των ρυθμίσεων για τους πιστωτές και κυρίως για τις Τράπεζες. Για ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας, η χορήγηση ρύθμισης θα συνοδεύεται από πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής των δόσεων.

Επιπρόσθετα, για τα ρυθμισμένα δάνεια νοικοκυριών σχεδιάζουμε μια μεγάλη καινοτομία: Τη δημιουργία Ειδικού Ταμείου Αναδιαρθρώσεων εντός της Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα επιχορηγεί υπό προϋποθέσεις τμήμα της ρυθμισμένης οφειλής που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο οφειλέτης.

* Ο δεύτερος άξονας του Σχεδίου μας, αφορά τον έλεγχο της δραστηριότητας του Airbnb που αποτελεί μια από της βασικές αιτίες της συνεχούς αύξησης τιμών αγοράς και ενοικίων κατοικίας και της δημιουργίας νέας φούσκας ακινήτων. Τα τρία τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση των τιμών αγοράς ακινήτων και ενοικίων φτάνει μεσοσταθμικά στο 32%. Η πρόσφατη αύξηση των αντικειμενικών αξιών κατά 20% από την 1/1/22 στο 55% των περιοχών της χώρας, όπως και η αύξηση του κόστους κατασκευής νέων κατοικιών ενισχύει τη φούσκα ακινήτων δηλαδή τα υπερτιμημένα νοίκια και το κόστος αγοράς ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσέθεσε: Γι' αυτό το σχέδιό μας προβλέπει :

Την απαγόρευση δραστηριοτήτων Airbnb στα νομικά πρόσωπα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Την απελευθέρωση της δραστηριότητας του Airbnb μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και έως 3 ακίνητα ανά ιδιοκτήτη και διαχειριστή.

Τη θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων για τη μικτή μίσθωση, δηλαδή 8-9 μήνες ως κατοικία ή φοιτητική κατοικία και 3 - 4 μήνες ως airbnb.

* Ο τρίτος άξονας του σχεδίου, είναι η προστασία του δικαιώματος των νέων στην αυτόνομη και ανεξάρτητη ζωή. «Στόχος μας είναι η επανάκτηση του δικαιώματος στη Στέγη των νέων και ειδικότερα των νέων ζευγαριών 24-44 ετών» τόνισε.

Το Σχέδιο προβλέπει:

Τον διπλασιασμό τόσο του επιδόματος όσο και των δικαιούχων επιδόματος στέγης, ηλικίας 25-44 ετών.

Έτσι αυξάνουμε την επιδότηση από 70 ευρώ σε 140 ευρώ το μήνα για νοικοκυριό με ένα μέλος και από 175 ευρώ σε 350 ευρώ το μήνα για νοικοκυριό με 2 παιδιά.

Αντιστοίχως αυξάνουμε και τα εισοδηματικά κριτήρια. Από 7.000 ευρώ σε 14.000 για την επιδότηση νοικοκυριού με ένα μέλος. Και από 17.500 ευρώ σε 35.000 ευρώ για την επιδότηση ζευγαριού με 2 παιδιά.

Το σύνολο των δικαιούχων θα φτάσει τις 150.000 νοικοκυριά 25-44 ετών. Με συνολικό επιπλέον κόστος 255 εκατ. ευρώ/έτος.

* Ο τέταρτος και πιο συνολικός άξονας, αφορά τη Νέα Στεγαστική Πολιτική και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης για την κοινωνική πλειοψηφία.

Για το σκοπό αυτό το Σχέδιό προβλέπει:

Τη Δημιουργία Τράπεζας Στέγης από:

α) κενά, ανεκμετάλλευτα κτίρια του δημοσίου, των δήμων, της Εκκλησίας και μη κερδοσκοπικών φορέων κοινωφελούς σκοπού (σωματεία, ιδρύματα, κληροδοτήματα, κ.λπ.) για αγορά ή ενοικίαση.

β) κενά εγκαταλελειμμένα κτίρια ιδιωτών σε διάφορους δήμους (κατοικίες ή άλλων χρήσεων, εφόσον μετατρέπονται εύκολα σε κατοικίες) για αγορά ή ενοικίαση. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κενών κτιρίων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ) κυρίως όμως από κατοικίες και διαμερίσματα ιδιωτών που θα τις διαθέσουν στην Τράπεζα Στέγης προς ενοικίαση για 3, 5 ή 8 χρόνια χάρη σε ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων, που θα τους δοθεί από το κράτος. Το οποίο περιλαμβάνει:

Φοροελαφρύνσεις, κατάργηση φόρου ενοικίου και ΕΝΦΙΑ

Εξασφάλιση καταβολής ενοικίου 12 μήνες το χρόνο

Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου και ενεργειακό πιστοποιητικό

Ασφάλεια πυρός και νομική κάλυψη

Εγγύηση καλής κατάστασης και ανακαίνιση του ακινήτου μετά τη λήξη της παραχώρησης

Συνεχίζοντας εξήγησε ότι «ο πυρήνας του σχεδίου μας είναι η τρίτη περίπτωση, ακριβώς γιατί δεν απαιτείται μεγάλος χρόνος και έξοδα αποκατάστασης και μπορεί πράγματι να αποτελέσει τον άμεσο ρυθμιστικό παράγοντα συγκράτησης των ενοικίων και ελέγχου της φούσκας ακινήτων.

Το σχέδιό μας προβλέπει την Ψηφιακή Διαχείριση και Διάθεση της Προσιτής Οικονομικά Στέγης (ΠΟΣ)

α) Θεσπίζοντας νόμο-πλαίσιο για τη στέγη και κεντρική δομή του Κράτους σε επίπεδο Υφυπουργείου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Δημιουργώντας ψηφιακό παρατηρητήριο αποθέματος στέγης το οποίο θα λειτουργεί σε κάθε δήμο της χώρας και στην κεντρική δομή του κράτους και περιλαμβάνει μητρώα κατοικιών, μητρώα δικαιούχων και αντιστοίχιση μεταξύ δικαιούχων και κατοικιών».

Η στέγη, ανέφερε ο κ. Τσίπρας αποτελεί ένα ζήτημα συστράτευσης και συμπόρευσης δυνάμεων που μελετούν, βιώνουν και γνωρίζουν το φαινόμενο.

