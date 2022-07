Κοινωνία

Κούγιας για Λιγνάδη: Έκανα τα πάντα για να αναδείξω την αθωότητα του (βίντεο)

Αντίστροφη μέτρηση για την ετυμηγορία του δικαστηρίου σχετικά με τον καλλιτέχνη, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς και απόπειρες βιασμών ανήλικων και ενήλικων αγοριών.

Αύριο Πέμπτη αναμένεται η συνέχεια στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, με τη συνέχεια της αγόρευσης του συνηγόρου του Αλέξη Κούγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 240 σελίδες της αγόρευσής του, χθες Τρίτη ανέγνωσε τις 50 παραμένουν οι υπόλοιπες.

Ο ίδιος ο γνωστός ποινικολόγος μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" ανέφερε "είναι μία δύσκολη υπόθεση, εμείς αντικρούσαμε την κατηγορία με λεπτομέρειες" ενώ σχετικά με την υπεράσπιση του σκηνοθέτη "θέλω να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έχω κάνει τα πάντα για την αθωότητά του".

Σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου "δεν θεωρώ ότι μέχρι Πέμπτη θα προλάβει να βγει απόφαση".

Αναφορά έκανε και στη Φαίη Σκορδά λέγοντας "η ελίτ των δημοσιογράφων σνομπάρουν τις πρωινές εκπομπές, όμως όταν εμφανίστηκε στο ¨Πρωινό" ο κ. Καραντζάς ανέδειξαν την εκπομπή αυτή".

Για το Σπύρο Μπιμπίλα και τη συγκέντρωση ηθοποιών οι οποίοι υπέγραψαν διαφωνούντες με την υερασπιστική του γραμμή "εγώ είδα ότι ήταν μόνος του εκεί από έξω".





