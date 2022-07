Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής – Γιάννης Λαγός: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης

Ο ευρωβουλευτής δήλωσε «πολιτικός κρατούμενος». «Δολοφόνος είσαι» του απάντησε η Μάγδα Φύσσα.

"Όχι" στα αιτήματα αναστολής εκτέλεσης της ποινής του ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγού και άλλων τριών καταδικασθέντων για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή είπαν οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Στο άκουσμα της απόφασης των δικαστών ο Γιάννης Λαγός άρχισε να χειροκροτά με δεικτική διάθεση. Πλην του Λαγού αιτήματα για να βγουν από την φυλακή είχαν υποβάλει ο πυρηνάρχης του Περάματος Αναστάσιος Πανταζής, ο Ελπιδοφόρος Καλαρύτης και ο Γιώργος Σταμπέλος επικαλούμενοι ανεπανόρθωτη βλάβη από την παραμονή τους στη φυλακή. Υπέρ της απόρριψης των αιτημάτων είχε ταχθεί και η Εισαγγελέας.

Νωρίτερα οι συνήγοροι του ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού δευτερολόγησαν επί του αιτήματος αναστολής που υπέβαλε ο εντολέας τους, ενώ τον λόγο έλαβε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος ο οποίος και σήμερα κατά την εκφώνηση του ονόματος του δήλωσε "πολιτικός κρατούμενος".

Ο εκ των συνηγόρων του, Κωνσταντίνος Πλεύρης, είπε στο δικαστήριο πως «όταν λέει ο Λαγός πως είναι πολιτικός κρατούμενος λέει αλήθεια διότι στο πρωτόδικο δικαστήριο μιλάγανε για τον φασισμό. Δικάστηκαν δηλαδή για τις ιδέες τους». Ο συνήγορος επανέλαβε τους ισχυρισμούς που έχει προβάλει και κατά την πρώτη δίκη, περί πολιτικοποίησης της υπόθεσης εξαιτίας δηλώσεων πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων.

Ο Γιάννης Λαγός είπε στο δικαστήριο πως θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και πως αδικείται επί 9 χρόνια ενώ τόνισε πως είναι συνολικά 3 χρόνια φυλακισμένος, “παντελώς άδικα".

«Υπήρξε μια απόφαση που ήταν προϊόν εντολών. Μέσα σε μία ογκωδέστατη δικογραφία δεν υπάρχει ούτε μία πράξη που να μου αποδίδεται. Υπάρχουν μόνο ομιλίες μου. Το κατηγορητήριο λέει ότι είμαι φασίστας. Όχι εγκληματίας ,φασίστας» είπε, μεταξύ άλλων. Στην τελευταία φράση τού απάντησε η Μάγδα Φύσσα: «δολοφόνος είσαι».

Διακόπηκε για τις 26 Ιουλίου η δίκη

Διακόπηκε για τις 26 Ιουλίου η δίκη της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα αναβολής του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Το δικαστήριο, προκειμένου να έχει σαφή εικόνα για την κατάσταση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής που νόσησε βαριά από κορονοϊό, ζήτησε από την υπεράσπισή του να προσκομίσει στην επόμενη συνεδρίαση ένα πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό για την κατάσταση της υγείας του και εφόσον είναι εφικτό, για την πρόβλεψη των γιατρών ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του καταδικασθέντος σε κάθειρξη 13 ετών, ο Νίκος Μιχαλολιάκος μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε ΜΕΘ βρίσκεται πλέον σε κέντρο αποκατάστασης για προβλήματα που αντιμετωπίζει.

