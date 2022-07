Κοινωνία

Τηλεφωνικές απάτες; Ο “χρυσοφόρος” ρόλος του γιατρού και του ασφαλιστή

Εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ο «εγκέφαλος» βρίσκεται ήδη στη φυλακή.

Έξι απάτες και τρεις απόπειρες απάτης σε βάρος πολιτών, στο Αίγιο, στην Πάτρα και στην Κορινθία εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Αιγιαλείας.

Κατηγορούμενος για τις υποθέσεις αυτές είναι ένας 48χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, για παρόμοιες υποθέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από τις έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας διακριβώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2020 έως τις 4 Απριλίου του 2021, διέπραξε έξι απάτες και τρεις απόπειρες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, που φθάνει τα 24.000 ευρώ, ενώ είχε αποπειραθεί να αφαιρέσει ακόμη 12.000 ευρώ.

Ως προς την μεθοδολογία που ακολουθούσε ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την αστυνομία, μετέβαινε, σε σπίτια ηλικιωμένων και προσποιούμενος τον ασφαλιστή και απεσταλμένο των παιδιών τους, φωτογράφιζε κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου να τα εκτιμήσει και στη συνέχεια τα αφαιρούσε με την μέθοδο της απασχόλησης.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο κατηγορούμενος, προσποιούμενος τον γιατρό, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα θύματα του και με το πρόσχημα νοσηλείας των παιδιών τους ή στενών συγγενικών τους προσώπων, τους ζητούσε χρηματικά ποσά για αγορά φαρμάκων ή μηχανημάτων που αφορούσαν στη νοσηλεία τους.

Όταν λοιπόν τα θύματα του 48χρονου πείθονταν από τους ισχυρισμούς του, ένας από τους άγνωστους ακόμα συνεργούς του πήγαινε στα σπίτια των θυμάτων, προκειμένου να παραλάβει τα χρήματα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 48χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου.

