Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Η πραγματικότητα είναι που σας διαψεύδει όχι εμείς

Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, υπογράμμισε ότι ξέχασε να αναφέρει 5 λέξεις, «ακρίβεια, πληθωρισμός, βενζίνη, πανδημία, σκευωρία».

Για μια ομιλία με «τόσα, μα τόσα ψέματα» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής μετά τον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε ότι παρουσιάστηκε ως δήθεν «φιλεργατικός» και με «κοινωνικό πρόσωπο».

Στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, που γίνεται ύστερα από αίτημα του, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας σχολίασε αρχικά ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ «χειροκρότησε θερμά» τον Κυριάκο Μητσότακη, καθώς, όπως είπε, «το χρειάζονται για τόνωση του ηθικού» μετά τη χθεσινή εμφάνιση στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Μιλήσατε για κρίσιμα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, ξεχάσατε όμως να αναφέρετε πέντε λέξεις», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, και σημείωσε: «ακρίβεια, πληθωρισμός, βενζίνη, πανδημία, σκευωρία».

Χαρακτήρισε, δε, την ομιλία του πρωθυπουργού "case study" για πολιτικούς επιστήμονες για το «πώς μπορεί κανείς να κάνει το μαύρο άσπρο και πώς να πει τόσα, μα τόσα ψέματα». «Η πραγματικότητα είναι που σας διαψεύδει όχι εμείς», συνέχισε, ενώ καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι για να μιλήσει για κοινωνική πολιτική, «ντύθηκε όχι σοσιαλδημοκράτης, αλλά ΚΚΕ».

«Μας είπατε εσείς ότι "νόμος είναι το δίκιο του εργάτη", εσείς που φέρατε νομοσχέδιο με το καλημέρα για να καταργήσετε όλο το πλαίσιο το νομοθετικό που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, που καταργήσατε στην ουσία το οκτάωρο, που έχετε δημιουργήσει μια κατάσταση ζούγκλας για τους εργαζόμενους, που 35% των εργαζόμενων σήμερα είναι με μερική ή επισφαλή απασχόληση», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ στηλίτευσε ότι παρουσιάστηκε «φιλεργατικός» και με «κοινωνικό πρόσωπο».

