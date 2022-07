Life

Φιλιππίδης: Πήρε εξιτήριο και επιστρέφει σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους



Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Πέτρος Φιλιππίδης το μεσημέρι της Τετάρτης

Ο γνωστός ηθοποιός βρισκόταν στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες ενός προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Η δίκη του γνωστού ηθοποιού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά το εξιτήριο επέστρεψε στο σπίτι του στο Ψυχικό.

Ο ηθοποιός έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ έχει καταβάλει και εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ. Ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν, είναι και η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα, ενώ πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάγκα για αύξηση κρουσμάτων: Βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση

Μπάμπης Παπαδημητρίου; Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ

Κατέρρευσε επί σκηνής ο Κάρλος Σαντάνα (βίντεο)